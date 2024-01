Bermúdez lamenta que los socialistas jiennenses aplaudan que Sánchez tenga la presa de Siles paralizada

JAÉN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP de Jaén y alcalde de Siles, Javier Bermúdez, ha denunciado la "infamia" del Partido Socialista con la presa de Siles, "otra de sus grandes mentiras", y es que tienen los socialistas "la desfachatez" de decir que el gobierno de Sánchez ha puesto el foco en esta presa cuando el agua se está vertiendo al río y no está siendo utilizada para el riego, "por culpa precisamente de este gobierno que tiene abandonada a la provincia".

Porque ha señalado que el único culpable de que la presa de Siles no está en funcionamiento "es el Partido Socialista que se ha encargado siempre de bloquearla", al tiempo que ha recordado que fue el gobierno de Juanma Moreno el que apenas un mes después de llegar al poder delimitó la zona regable, "requisito que no había querido cumplir el gobierno andaluz del PSOE. Gobierno por cierto que reclamaba a España que procediese a la construcción de las conducciones pero que ahora que son ellos los que gobiernan no ejecuta".

"Mientras los socialistas están en la oposición exigen al gobierno del PP que actúe y cuando son ellos los que gobiernan deciden abandonar esta infraestructura que es una de las grandes deudas que tiene Sánchez y el PSOE con la provincia de Jaén", ha lamentado Bermúdez.

Por todo ello, en palabras del dirigente popular, "lo que ha hecho el señor Latorre es reírse de los agricultores afectados porque la presa de Siles no esté en funcionamiento. Ya está bien de que le vean la cara los jiennenses, estamos hartos de su burla y de su actitud destructiva, mintiendo descaradamente". "Lo que deberia de hacer el PSOE es unirse a la reivindicación de los agricultores y del Partido Popular que seguimos reivindicando la construcción de canalizaciones y una planta eléctrica con coste cero a los agricultores".

Asimismo, Latorre en lugar de ser "el palmero de Sánchez", tendría que ejercer de defensor de esta tierra que es para lo que ha sido elegido, y "reivindicar como está haciendo el PP las obras hidráulicas pendientes en la provincia, es decir, la presa de Siles, la balsa de Cadimo y la Cerrada de la Puerta", obras clave para los agricultores y para frenar las futuras consecuencias de la sequía, ha concluido el senador.