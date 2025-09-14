Bernal critica que "Sánchez y Montero vienen a Andalucía a atentar contra su principal industria, el turismo"

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha criticado el "bochornoso y lamentable mitin" de Pedro Sánchez y María Jesús Montero este domingo en Málaga, afirmando que "han venido a Andalucía a atentar contra nuestra principal industria, el turismo".

En declaraciones a los periodistas, Bernal ha manifestado que "el problema de la falta de vivienda en España y Andalucía no está en el turismo, sino en la nefasta Ley la Vivienda aprobada por decreto y con nocturnidad por el sanchismo que demoniza a los propietarios de viviendas, a los ahorradores y la clase media andaluza y premia a los okupas".

"Si en España hay casi cuatro millones de viviendas vacías y 640.000 en Andalucía, el problema no es el turismo ni las viviendas turísticas, el problema es la Ley de la Vivienda de Sánchez", ha incidido Bernal, que ha manifestado que "el turismo es una industria que ha dado empleo este verano a más de medio millón de andaluces y ha generado 9.000 millones de euros de ingresos para Andalucía en solo tres meses".

Además, Bernal ha señalado que "las viviendas que falsamente dice Sánchez haber sacado del registro de la propiedad no son ilegales", así como que "la norma por la que se habilita al registro de la propiedad es una norma de más que dudosa legalidad, que nació muerta, con informes demoledores del Consejo de Estado y la advertencia de Europa de iniciar un expediente por ir manifiestamente en contra del reglamento europeo, así como con un recurso en contra ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo"." Se ha generado, en consecuencia, una gran inseguridad jurídica que perjudica de forma directa al ciudadano", ha añadido.

"El Gobierno sanchista del cupo catalán vuelve a mentir a los andaluces", ha manifestado Bernal, que ha añadido que "prometieron que en el mes de julio dejaría de haber VUT ilegal en las plataformas y a fecha de hoy, más allá de los anuncios mitineros de Sánchez, no se ha eliminado ni un solo anuncio de esas plataformas".

A juicio de Bernal, "Sánchez no puede venir a Andalucía a atacar al Turismo y a apropiarse de los logros de Juanma Moreno en materia de promoción de vivienda social o de regulación de viviendas turísticas".

"Los retrasos permanentes en los trenes, la falta de inversiones y mantenimiento de infraestructuras críticas, la nula visión comercial en la negociación con las líneas aéreas y el despropósito de la regulación de la vivienda son muestras de la inoperancia de este gobierno de Sánchez y Montero", ha dicho Bernal, que ha pedido al presidente del Gobierno "que no venga a Andalucía a vender humo".

Así, ha señalado que "la Junta de Andalucía sí está ejecutando sus competencias y llevando a cabo una política racional y eficiente con el control y regulación de las VUT" y ha recordado que han "aprobado un decreto y llegado a acuerdos con ayuntamientos que han servido para ordenar y regular este fenómeno de alojamiento turístico y que han permitido resultados tangibles y a cancelar ya más de 10.000 Viviendas de Uso Turístico que no cumplían la normativa autonómica o municipal".

"Esta medida anunciada por Sánchez no es más que una pataleta ante los resultados y avances conseguidos por el Gobierno de Juanma Moreno en esta materia que se han anunciado esta semana", ha concluido Bernal.