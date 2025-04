Bernal (PSOE) reclama al gobierno local del PP de Córdoba "que solucione los problemas" del Alcázar

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este domingo al gobierno local del PP "que solucione los problemas del Alcázar de los Reyes Cristianos", sobre todo en cuando a "la falta de mantenimiento y abandono" de este destacado monumento del patrimonio cordobés.

Bernal ha afirmado en una nota que "la intervención que se acaba de anunciar" en el Alcázar, "por filtraciones de agua de los tres estanques y dos fuentes, mantendrá inactiva una de las zonas más destacada del Alcázar" y, además, se va a realizar "justo en el momento en el que hay mayor número de visitantes en Córdoba, entre abril y mayo", lo que también hace dudar a la edil socialista del "comienzo del anunciado espectáculo nocturno 'Naturaleza encendida', que se había propuesto empezar en mayo 2025".

"En el PSOE no entendemos cómo no se ha hecho nada en el Alcázar desde el año 2023, cuando se consiguió el informe favorable de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía y se logró la licencia de obras para adecuar los estanques y fuentes. ¿Desde ese año no ha habido un momento para comenzar las reformas necesarias de este monumento?", se ha preguntado Bernal, quien ha criticado la "mala gestión" del gobierno municipal del PP.

En este sentido, ha recordado que el espectáculo nocturno "comenzó en el año 2022 y fue paralizado porque no había un informe favorable de la Junta de Andalucía y que, una vez avalado por ese informe en julio del 2023, no fue hasta finales del 2024 cuando se adjudicó a la empresa Lestgo el contrato del espectáculo, y hasta 2025 no se ha comenzado la obra de infraestructura necesaria".

El Alcázar, según ha señalado Bernal, "es el segundo monumento más visitado de la ciudad de Córdoba", de modo que, "además de un elemento patrimonial destacado, supone un atractivo turístico importante para la ciudad y un espacio que pueden disfrutar visitantes y cordobeses", siendo "responsabilidad del Consistorio conjugar su adecuado mantenimiento con el disfrute del monumento y del espectáculo nocturno, que tanta aceptación ha tenido", y "una mala gestión política no puede interferir en nuestro patrimonio".