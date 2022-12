Bernal señala que el mal tiempo no ha afectado las reservas del puente y prevé "cifras interesantes" para cerrar 2022

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que las condiciones meteorológicas adversas que han azotado Andalucía durante el puente de diciembre no han provocado un gran número de anulaciones de reservas, toda vez que ha augurado "cifras interesantes" respecto al cierre del año.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Bernal ha señalado que las cancelaciones por la lluvia "no han sido importantes", detallando que, al no ser verano "no hay motivación meteorológica". "Interesa el turismo urbano, cultural, de interior, por lo que se ha mantenido un nivel de ocupación importante todo el puente, destacando los grandes núcleos urbanos", ha apostillado.

Sobre el cierre de 2022, el titular de Turismo ha puesto de relieve que "el calendario nos ha favorecido", ya que "los fines de semana desde Nochebuena hasta el Día de Reyes son casi tres puentes", lo cual "puede incentivar los desplazamientos". Ha añadido que se espera un gran número de desplazamientos nacionales, "con mucha presenciad de andaluces haciendo turismo en la región".

De otro lado, el consejero ha apuntado que Andalucía cerrará el año con alrededor de 31 millones de visitantes, y ha recalcado que "el objetivo es trabajar en calidad, en ampliar y mejorar las estancias y buscar un perfil de turista más sensible, que aprecie los valores que ofrece la comunidad".

A este respecto, ha destacado que "este giro se está produciendo", señalando que en 2022, a pesar de que la cifra de visitantes esté ligeramente por debajo que en 2019 "hemos generado más ingresos y pernoctaciones".

Así, ha hecho hincapé en que el enfoque de la Consejería de Turismo es "uir hacia la diversidad y la sostenibilidad", además de "apostar por la dignificación del empleo en los sectores básicos de la industria".