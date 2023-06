Berta Linares reivindica su "inocencia" y advierte de que el pacto de PP y Vox en Maracena "nace viciado"

MARACENA (GRANADA), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Maracena (Granada), la socialista Berta Linares, ha reivindicado este viernes su "inocencia" en el caso del secuestro de una edil de su partido y ha advertido de que el pacto del PP con Vox y dos formaciones locales para gobernar en este municipio "nace viciado" y "carece de la legitimidad que pretendían darle" pues "ahora se está demostrando" que todas las acusaciones son "falsas".

Berta Linares ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha dicho que, pese a las últimos acontecimientos en el ámbito judicial, se mantiene "firme" en su decisión de dimitir, que formalizó este pasado lunes. "Por culpa de una tragedia que se ha cruzado en mi vida me tengo que ir, incluso ahora que se está viendo que somos inocentes, por ese linchamiento mediático y de la oposición". "Me voy con un auto en el que el juez nos saca de la causa porque no ve indicios para culparnos" y tras "haber ganado las elecciones", ha lamentado visiblemente emocionada.

Ha confiado, no obstante, en que "hasta el último momento los partidos de la oposición reflexionen y no le den el gobierno de Maracena a la derecha y a la ultraderecha", pues se hará alcalde al popular Julio Pérez junto a Vox, ha dicho, "a base de falsedades y un escandaloso linchamiento mediático". "Espero que las personas que creían que firmaban ese pacto por el bien de Maracena reflexionen y entiendan que estaban siendo engañadas, a través de una intensa campaña mediática apoyada por extrañas casualidades judiciales que han interferido claramente en las elecciones", ha agregado.

Berta Linares afirma que se va "con la conciencia muy tranquila", convencida de que las "acusaciones quedarán en nada" y no descarta ejercer acciones judiciales dado "el daño irreparable" que se le ha hecho en lo "personal, familiar y en lo político". "Se dice que estuvimos en una reunión que el dueño del establecimiento dice que no hubo; los móviles no han podido comprobar que estuvimos allí, el encuentro con esta persona --por el secuestrador-- se lo dije a la Guardia Civil y a la Policía Local, estos agentes estaban allí cuando le dije a la Guardia Civil que lo había visto y cuando la Guardia Civil me dijo que lo llamara para intentar detenerlo", ha argumentado.

Ha recordado que a día de hoy no ha tenido la oportunidad de declarar, ni de defenderse. "Ni imputada ni investigada, y sin embargo, señalada una y otra vez. Todos los días. Todas las semanas", ha sostenido. "Nadie va a reparar el daño a mi familia, a mis hijas, a todo mi entorno cuando ha sido señalado de manera tan injusta desde tantos frentes. Nadie va a reparar el daño personal que he sentido cuando toda mi vida ha saltado por los aires", ha reconocido.