La Biblioteca Francisco Ayala de Granada reabre parcialmente este jueves tras los daños por los seísmos

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GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada reabrirá parcialmente la Biblioteca Municipal Francisco Ayala del Zaidín a partir de este jueves 1 de octubre tras el cierre por los daños ocasionados por los terremotos registrados en el mes de agosto.

Tras los seísmos, aunque el edificio no presentaba daños estructurales, sí hubo que acometer la reparación de numerosos desperfectos, elementos desprendidos y otros con riesgo de caída que impedían mantener el servicio abierto con las necesarias garantías para usuarios y trabajadores.

En este tiempo, el Ayuntamiento a través del Área de Cultura, en permanente coordinación con las Áreas de Mantenimiento y Urbanismo, ha trabajado en una primera fase en la que se procedió a la retirada de escombros y de elementos descolgados susceptibles de provocar daños.

El 23 de septiembre, se reparó y enmasilló las grietas existentes en la sala de estudio y lectoescritura y retiró elementos de escayola con riesgo de caída en la sala de adultos. Paralelamente, se instaló un nuevo punto de red, se trasladaron equipos informáticos y se iniciaron los trabajos de carpintería necesarios para sectorizar adecuadamente los espacios.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha explicado que en las primeras semanas la prioridad fue garantizar la seguridad de los centros educativos del distrito, dado que el inicio del curso escolar hacía urgente su revisión y habilitación.

"Una vez que los colegios estuvieron seguros y operativos, toda la atención se volcó en la Biblioteca Francisco Ayala, y el resultado es que este jueves podemos ya ofrecer a los vecinos una parte muy importante de los servicios habituales". Los trabajos continuarán progresivamente hasta recuperar la plena operatividad.

Los trabajos continuaron el 25 de septiembre con la pintura de las zonas reparadas y la instalación de elementos de separación en el pasillo para delimitar claramente las zonas transitables y aquellas que deben permanecer cerradas.

Finalmente, se planificó la limpieza de la sala de estudio, la sala de lectoescritura y los restantes espacios necesarios para el funcionamiento del personal, así como el regreso de los fondos de la Francisco Ayala que habían sido depositados temporalmente en las bibliotecas del Salón y de las Palomas.

En las próximas horas, está previsto que los técnicos de Urbanismo concluyan la revisión de los trabajos y, una vez obtenido su visto bueno, la previsión es reabrir parcialmente la Biblioteca Francisco Ayala el jueves.

SERVICIOS

Esta reapertura permitirá recuperar una parte importante de los servicios bibliotecarios mientras continúan progresivamente los trabajos en el resto del edificio. Los usuarios podrán disponer nuevamente de la sala de estudio y lectoescritura, lectura de prensa, conexión wifi, consulta del catálogo OPAC y préstamo y devolución de libros.

También se recuperará el préstamo de lotes de libros a los centros educativos. El préstamo se organizará mediante reserva previa o solicitud en el mostrador provisional. En aquellas zonas que todavía no puedan ser utilizadas libremente, será el propio personal de la biblioteca quien localice y entregue los documentos solicitados.

De esta forma, aunque una parte del edificio continúe en proceso de rehabilitación, los fondos bibliográficos seguirán estando al servicio de la ciudadanía. Por razones de seguridad permanecerán temporalmente cerradas las salas de lectura y actividades que todavía necesitan intervención. Esta reapertura parcial permitirá mantener el horario habitual correspondiente a estas fechas.