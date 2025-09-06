La Bienal de Flamenco de Granada estrena este domingo en la Abadía del Sacromonte la Fiesta de la Guitarra

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La guitarra granadina va a protagonizar la I Bienal de Flamenco de Granada con un espectáculo en la Abadía del Sacromonte titulado 'Fiesta de la Guitarra', en el que el cantaor Antonio Campos rendirá este domingo homenaje a este "tesoro de la ciudad" acompañado por un elenco formado por José Fermín Fernández, Rafael Habichuela, Paco Cortés, Luis Mariano, David Carmona, Álvaro Martinete, Manuel Fernández y Francisco Manuel Díaz.

De esta manera, ocho guitarristas granadinos interpretarán con ocho guitarras construidas en Granada, en un estreno que tendrá lugar este domingo, 7 de septiembre, a las 21,00 horas, y que celebrará tanto a los "legendarios lutieres" como "a los guitarristas que han dado vida a su sonido, estableciendo un emocionante diálogo entre la artesanía y la música, entre la historia y el presente", según ha explicado el Ayuntamiento de Granada en una nota.

El Consistorio granadino aprovechará esta cita para presentar la nueva 'Guía de Guitarreros de Granada', un proyecto que "refuerza la identidad de la ciudad como capital mundial de la guitarra artesanal" y que, según el Ayuntamiento, constituye "un paso clave en la aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031".

La guía recoge la tradición centenaria de la luthería granadina, "convertida en un referente internacional gracias a generaciones de maestros que han llevado el nombre de Granada a todos los rincones del planeta".

La Ruta de Guitarreros está concebida como "un recorrido a pie por los talleres de la ciudad, una invitación a adentrarse en estos espacios donde todavía hoy se construyen guitarras que viajan a escenarios de todo el mundo".

Cada parada ofrece al visitante "la oportunidad de conocer de cerca cómo nacen estas joyas musicales y descubrir el valor humano que hay detrás de cada instrumento". A través de una señalización interactiva con códigos QR, la ruta permite "acceder a contenidos que narran la historia, el oficio y la vida de cada artesano, enriqueciendo la experiencia y acercando al gran público un patrimonio único", según valoran desde el Ayuntamiento.

En total, la guía reúne a 24 guitarreros granadinos, cada uno con su propio taller, estilo y trayectoria, conformando "un mapa cultural que conecta tradición, innovación y emoción". Según abundan desde el Ayuntamiento, "más que una ruta, se trata de una experiencia viva y cultural que invita a descubrir Granada desde el corazón de sus guitarreros, verdaderos guardianes de un arte que ha hecho historia y que hoy continúa más vivo que nunca".

El concierto de la Abadía se enmarca dentro de la amplia programación de la I Bienal de Flamenco de Granada, que se celebra entre el 5 y el 27 de este mes de septiembre, y que "está convirtiendo espacios patrimoniales en escenarios vivos de memoria y creación".

ACTIVIDADES PARALELAS

Además de los grandes espectáculos, la Bienal despliega actividades paralelas para "acercar el flamenco a toda la ciudad", como la exposición Huella Flamenca en la Casa de Zafra --del 5 al 30 de septiembre--, una ruta por las guitarrerías de Granada para descubrir los talleres donde nace este arte, el ciclo 'Flamenco Ñ' en el Centro Federico García Lorca --los días 17, 18 y 19 de septiembre--, la Muestra de Cine Flamenco --22, 23 y 24 de septiembre--, con títulos de José Sánchez Montes, y talleres gratuitos y actividades formativas dirigidas al público joven y familiar en distintos espacios de Granada.

La Bienal, que se celebrará en los años impares, nace "con vocación de consolidarse como cita internacional de referencia y refuerza la aspiración de Granada a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, proyectando al mundo su identidad flamenca y guitarrera y reafirmando el papel de la ciudad como epicentro universal de la guitarra", según subrayan desde el Ayuntamiento.