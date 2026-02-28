La I Bienal de Flamenco de Granada registra su huella de carbono en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante la inauguración de la I Bienal de Flamenco. Imagen de archivo. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La I Bienal de Flamenco de Granada, organizada por el Ayuntamiento de Granada y la Agencia Albaicín Granada, ha inscrito oficialmente su huella de carbono en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), dependiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La resolución, aprobada por la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático con fecha 17 de febrero de 2026 (número de registro 11-HCEV-2025), convierte a la Bienal en uno de los grandes eventos culturales andaluces que acreditan oficialmente su impacto ambiental conforme a la Ley 8/2018 de Cambio Climático de Andalucía, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Para el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, "este reconocimiento demuestra que Granada es capaz de organizar grandes eventos culturales con excelencia artística y, al mismo tiempo, con responsabilidad ambiental. La Bienal no solo ha sido un éxito cultural y de público, sino que marca un camino claro hacia la sostenibilidad en la gestión de festivales".

Saavedra ha subrayado que "este paso es fundamental dentro del proyecto de ciudad que estamos construyendo". "La cultura que queremos para Granada es innovadora, medible, responsable y alineada con los grandes retos europeos", ha destacado, señalando que "la sostenibilidad no es un complemento, es un eje central".

La Bienal se celebró en Granada del 5 al 30 de septiembre de 2025, dentro del sector cultural, y registró un total de 245,43 toneladas de CO2 equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero. El evento contó con la asistencia de 24.547 personas, lo que supone un promedio de 10 kg de CO2 equivalente por asistente.

En cuanto al desglose por fases, la producción y transporte de materiales generó 3,19 toneladas de CO2 equivalente, el montaje y desmontaje aportaron 0,11 toneladas cada uno, y la fase de celebración concentró la mayor parte de las emisiones, con 242,02 toneladas de CO2 equivalente.

La medición se realizó conforme al Protocolo para el cálculo de la huella de carbono en eventos sostenibles aprobado por la Junta de Andalucía, tras la revisión técnica de la Oficina Andaluza de Cambio Climático. El análisis técnico confirma que la mayor parte de las emisiones se concentró en la fase de celebración, especialmente vinculada a la movilidad del público.

Durante el festival se impulsaron medidas como el refuerzo del transporte colectivo hacia espacios como la Abadía del Sacromonte, la programación distribuida en el centro histórico y en barrios como el Albaicín y el uso de espacios patrimoniales consolidados, evitando grandes infraestructuras temporales.

"El diagnóstico nos permite mejorar", ha afirmado Saavedra, toda vez que ha señalado que "medir es el primer paso para reducir". "Nuestro objetivo es que cada edición avance hacia un menor impacto por asistente y que la Bienal se convierta en un referente nacional de evento cultural sostenible", ha concretado.

La Bienal reunió a 417 artistas, ofertó 26.137 plazas y alcanzó una ocupación media del 93,92 %, consolidándose como un proyecto cultural de ciudad que integra patrimonio, arte y dinamización económica. La inscripción en el SACE no solo formaliza el cumplimiento de la normativa ambiental andaluza, sino que refuerza el modelo estratégico de la Agencia Albaicín Granada, alineado con la defensa del medio ambiente, la revitalización sostenible de los barrios históricos y la promoción cultural de interés general.

Para el Ayuntamiento, este reconocimiento adquiere además una dimensión estratégica en el marco de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. "Europa exige proyectos culturales sólidos, innovadores y comprometidos con la transición ecológica. La Bienal demuestra que Granada ya está trabajando en esa dirección", ha concluido el concejal.