Binter lanza una campaña para volar entre Córdoba y Canarias desde 75 euros a partir de noviembre

Archivo - Imagen de un avión de Binter. - BINTER - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Binter ha lanzado un nuevo 'Bintazo' que permitirá adquirir, hasta el 28 de septiembre, billetes a precios reducidos para viajar en '#ModoCanario' entre Córdoba y Canarias del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2027. A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 75 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria.

Según ha indicado la compañía en una nota, los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración con más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Binter mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 240 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: 'bintercanarias.com', la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.