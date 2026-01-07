Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias de marzo a junio desde 80 euros

Archivo - Un avión de la compañía canaria Binter. - BINTER - Archivo

CÓRDOBA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter da la bienvenida al nuevo año con vuelos entre Córdoba y Canarias desde 80 euros, unos billetes que se podrán adquirir hasta el día 19 para viajar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026.

Así lo ha informado Binter en una nota en la que ha detallado que los pasajeros disfrutarán del "servicio diferencial" de la aerolínea, que incluye para todas las tarifas aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo, entre otras ventajas

La compañía aérea permite volar desde Córdoba a cualquier isla de Canarias con el vuelo interinsular de conexión gratuito. A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 80 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria.

Los pasajeros de estos vuelos "disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras".

Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del Aeropuerto de Gran Canaria. Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: 'bintercanarias.com', la 'app' de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.