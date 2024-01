Blanco destaca los datos de paro más bajos "desde 2007" y pide al Gobierno "no molestar y crear un ecosistema adecuado"

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado que Andalucía "termina el año 2023 con unos datos positivos en bajada de paro y en subida de afiliación", unas cifras que "no teníamos desde 2007", al tiempo que ha asegurado que la creación de empleo "no es directamente producto de la injerencia del Gobierno" y que este "lo que tiene que hacer es no molestar y crear un ecosistema adecuado".

Así lo ha indicado en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, en las que ha destacado que Andalucía "termina el año 2023 con unos datos positivos en bajada de paro y en subida de afiliación, y sobre todo en comparativa con el resto de comunidades autónomas".

En concreto, ha explicado Blanco, "en el 2023 Andalucía baja el número de desempleados en una cantidad importante, en 32.100 personas, uno de cada cuatro parados menos a nivel nacional es andaluz, y en diciembre también tenemos muy buenos datos", al tiempo que ha concretado que estos 32.100 desempleados menos "vienen casi todo por el sector servicios, que son más de 14.000, y también por el sector de la agricultura, que son 6.800, aunque son un 42% menos que en diciembre del 2022 como consecuencia de la sequía".

Pero estos datos suponen que Andalucía "baja el número de desempleados por debajo de los 700.000, unos datos que no teníamos desde 2007", ha subrayado la titular de Empleo, quien ha recordado que hemos llegado a tener en nuestra comunidad autónoma "casi un millón y medio de personas desempleadas". "Nos queda muchísimo por hacer porque siguen siendo muchas y tenemos que seguir trabajando", ha apostillado.

A nivel de afiliación, la consejera ha apuntado que también en diciembre Andalucía "supone el crecimiento de más de la mitad del número de afiliados a nivel nacional, son 25.550 afiliados", mientras que ha añadido que también en el número de autónomos "tenemos unos datos muy buenos". "Seguimos siendo líder el número de autónomos desde mayo del 2020, terminamos el año con 573.100 y se supone que en el último año han crecido en 7.700, o sea, la mitad de los autónomos de España tienen acento andaluz".

"Son datos buenos", ha remarcado Rocío Blanco, quien ha indicado que en diciembre "hemos bajado el número de desempleados en 15.800, sobre todo por el sector servicios", lo que supone también que "uno de cada dos desempleados menos a nivel nacional es andaluz". "Esperemos que en el 2024 estos datos positivos de bajada de paro y de subida de afiliación se sigan produciendo", aunque "tenemos que seguir trabajando".

Por último, ha manifestado que la creación de empleo "no es directamente producto de la injerencia del Gobierno" y que este "lo que tiene que hacer es no molestar y crear el ecosistema adecuado con la confianza determinada, seguridad jurídica y certeza económica para que las empresas y los autónomos, que son quienes crean empleo, realicen su trabajo".