Blanco destaca el liderazgo de Andalucía en empleo y ve "cada vez más cerca" bajar del medio millón de parados

Los consejeros de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado este martes que los datos del paro registrado en julio confirman el liderazgo de Andalucía en el mercado laboral nacional, tras situarse como la comunidad con mejor evolución del desempleo tanto en el último mes como durante el último año, al tiempo que ha destacado que ve "cada vez más cerca" bajar del medio millón de parados.

Blanco ha destacado que, mientras el paro ha aumentado en 19.517 personas en el conjunto de España, Andalucía ha registrado una reducción de 9.661 desempleados, una caída que multiplica por más de siete el descenso conjunto contabilizado en Extremadura, Cantabria, Ceuta y Melilla.

"Los datos hablan por sí solos. En el último año, Andalucía ha creado más empleo, ha bajado más el paro y sigue a la cabeza de España en trabajadores por cuenta propia", ha defendido la consejera.

En este sentido, ha subrayado que Andalucía se encuentra "cada vez más cerca" de bajar del medio millón de personas desempleadas, después de cerrar julio con 526.862 parados, aunque ha reconocido que las cifras "todavía siguen siendo muy altas".

La titular andaluza de empleo también ha resaltado que Cádiz, Sevilla y Málaga han sido, por este orden, las tres provincias españolas que más han reducido el paro durante julio, mientras que el desempleo ha descendido en las ocho provincias andaluzas y en todas las franjas de edad.

Blanco ha puesto especialmente el foco en la evolución del desempleo femenino, al señalar que las mujeres han concentrado cerca del 90% de la bajada registrada durante el último mes, así como en el comportamiento de los mayores de 45 años, el colectivo en el que el descenso ha sido más intenso.

Asimismo, ha destacado que el paro acumula seis meses consecutivos de bajadas mensuales y que, en términos interanuales, Andalucía suma 63 meses de descensos ininterrumpidos.

Durante los últimos doce meses, el desempleo ha caído en 63.993 personas en la comunidad, unas 175 al día, lo que, según Blanco, supone la mayor reducción de España tanto en términos absolutos como porcentuales.

La consejera ha reconocido que la afiliación a la Seguridad Social no ha acompañado en julio la evolución del desempleo, pero ha asegurado que el balance del último año sigue siendo "muy positivo", con la creación de 106.159 puestos de trabajo.

También ha valorado el aumento en 173 personas del número de trabajadores autónomos durante julio, hasta alcanzar los 602.442 afiliados, un nuevo máximo histórico.

Blanco ha asegurado que la Junta pretende seguir consolidando este liderazgo de la mano de trabajadores, empresariso y autónomos y ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz de continuar trabajando para que cada vez más ciudadanos encuentran "un empleo y un proyecto de vida" en Andalucía.