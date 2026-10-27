Blanco lamenta que la EPA "no deje resultados buenos" y apunta a la estacionalidad, pero destaca la bajada interanual

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío BLanco, ha reconocido que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) con 24.900 ocupados menos y 13.400 desempleados más en la comunidad, no son "resultados buenos" y ha vinculado este comportamiento a la estacionalidad del mercado laboral, si bien ha destacado que Andalucía cuenta con 44.100 ocupados más y 10.400 parados menos que hace un año.

En declaraciones a los medios, Blanco ha señalado que "no es un dato positivo ni para Andalucía ni para España", aunque ha matizado que el paro aumenta en once comunidades autónomas y que Andalucía es la segunda que registra un menor incremento en términos relativos.

La consejera ha defendido la necesidad de atender también a la comparativa interanual, que es "donde se ve realmente la tendencia". En este sentido, ha destacado que Andalucía es una de las siete comunidades en las que disminuye el desempleo respecto al año anterior y la segunda con una mayor reducción en términos absolutos.

Según ha detallado, el paro se ha reducido un 1,6% interanual en Andalucía, frente al 0,84% del conjunto nacional, lo que supone un ritmo de descenso de "casi el doble". Asimismo, ha subrayado que la comunidad, con el 17% de la población activa española, aporta el 47,5% de la reducción del desempleo registrada en España en el último año.

Blanco ha resaltado que Andalucía encadena dos años y medio con menos de 700.000 desempleados y que la cifra actual, de 640.500 personas, constituye el quinto mejor resultado desde el segundo trimestre de 2008.

Igualmente, ha puesto el foco en la evolución del empleo femenino, con un aumento de la ocupación del 1,6% en el último año y una reducción del desempleo del 6,2%. También ha destacado los descensos interanuales del paro en Granada, Córdoba y Cádiz, con reducciones proporcionalmente superiores a las del conjunto de Andalucía y España.

Preguntada por las causas del comportamiento trimestral del mercado laboral, la titular de Empleo ha explicado que el incremento del desempleo se concentra fundamentalmente en los servicios y la agricultura y, en menor medida, en la industria, mientras que disminuye en la construcción y entre las personas sin empleo anterior.

"Seguimos teniendo a nivel nacional y a nivel andaluz un mercado muy estacional", ha manifestado Blanco, quien ha relacionado el aumento del paro en los servicios con el final de la temporada estival y el registrado en la agricultura con la conclusión de algunas campañas.

La consejera ha insistido en que estos resultados "compelen" a seguir trabajando para afrontar los retos pendientes y ha defendido hacerlo "de la mano del tejido productivo", las empresas, los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, a quienes ha señalado como los que hacen posibles los resultados a medio y largo plazo.