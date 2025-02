Bolaños no ve "prioritaria" una "foto" de Sánchez con Puigdemont en Bélgica aunque no la descarta: "No sé qué sucederá"

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este lunes que no ve "prioritaria" ni "esencial" en este momento una "foto" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en Bélgica, país donde vive el expresidente de la Generalitat, si bien no la ha descartado apuntando que no sabe "qué sucederá" al respecto, al tiempo que ha recordado que el propio jefe del Ejecutivo socialista se ha abierto a mantener encuentros con líderes independentistas.

Son ideas que Félix Bolaños ha compartido durante su intervención en la inauguración de la décima edición del ciclo 'Letras en Sevilla', organizada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla bajo la coordinación del escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, y en la que el ministro ha dialogado con el redactor de 'El Mundo' Juanma Lamet en torno a la cuestión 'Políticos: ¿solución o problema?'.

En este encuentro, y en respuesta a la pregunta de "cómo es negociar con Junts", el ministro socialista ha contestado que "depende del asunto y de la materia", de forma que "hay asuntos más complejos y otros menos", pero en todo caso ha querido subrayar que, aunque "con dificultades", la legislatura "avanza" tras sumar su primer año y medio de vida, y que se han aprobado "25 leyes" durante el pasado 2024, que "ya están en el Boletín Oficial del Estado" (BOE).

Bolaños ha reconocido que no vive "cómodamente" con la actual conformación del Congreso de los Diputados, pero ha apostillado que el Parlamento actual es "el que eligieron los españoles", aunque él "hubiera preferido otro resultado" en las elecciones generales y que el PSOE "hubiera sacado muchos más diputados, y otras fuerzas políticas muchos menos", ha admitido.

"NORMALIDAD INSTITUCIONAL" EN CATALUÑA

Dicho esto, ha defendido que los españoles que votaron dieron a los diputados el "mandato" de gestionar el Parlamento con la representación que ellos decidieron, y ha puesto de relieve que mientras que "hasta hace cuatro días había fuerzas políticas independentistas que estaban fuera de las instituciones, de la Constitución y de la política que se hace en los parlamentos y en las instituciones", hoy en día se ha instalado una "normalidad" institucional en Cataluña que, según ha puesto como ejemplo, se evidenció hace unos días con el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona bajo la presidencia del rey Felipe VI.

Bolaños ha valorado que a dicho acto asistieron también tanto el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, como la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, tras "cinco años y medio de bloqueo" para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y en la calle hubo "cero" manifestantes protestando, y que la "normalidad" de dicho acto es "noticia".

Bolaños ha considerado que todo ello "ha sido fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas horas y de mucho talento e inteligencia" que ha puesto el Gobierno de Pedro Sánchez "para solucionar los problemas más graves que tenía en nuestro país" cuando llegó al Palacio de La Moncloa en 2018.

En esa línea, ha sostenido que "lo fundamental en nuestro país" ahora es que "tengamos en este momento una democracia absolutamente normalizada a lo largo y ancho" del territorio, "en todas las comunidades autónomas".

NEGOCIACIONES CON JUNTS

Preguntado expresamente por las negociaciones del Gobierno con Junts y las cuestiones que dicha formación exige, como la de que el presidente Pedro Sánchez se haga "una foto" en Bélgica, donde reside Carles Puigdemont, y a la cuestión de si ese encuentro va a ocurrir, o si "está descartado que el presidente del Gobierno pueda ir" al país belga, Bolaños ha respondido que "esa fotografía no es lo esencial".

"Lo esencial es el contenido de los acuerdos", ha remachado el ministro antes de apostillar, no obstante, que "ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha dicho en alguna intervención pública que él no tendrá problema en verse en su día con los líderes independentistas, que eso será un signo más de normalidad", el de que "líderes políticos con visiones diferentes, en ocasiones antagónicas, se ven y se reúnen".

Pero, "dicho esto, esa fotografía no me parece esencial y no me parece en este momento que sea prioritaria", ha abundado Félix Bolaños, quien ha matizado que no sabe "qué sucederá" finalmente, si bien se ha reafirmado en la idea de que "lo importante es ir al contenido de los acuerdos".

En ese punto, ha defendido que "hay dos caminos en cualquier negociación", de los que "uno te lleva al fracaso seguro", mientras que "el otro puede que tampoco te lleve al éxito, pero puede acabar llegando a un acuerdo".

"El que te lleva al fracaso es radiar una negociación, contar cuáles son las posiciones de las partes", ha sostenido Félix Bolaños, que ha reivindicado en esa línea la máxima de apostar por la "discreción en las conversaciones" y la "publicidad en los acuerdos", que, cuando los hay, "son públicos", ha subrayado.

PRESUPUESTOS A la pregunta de si "a mediados de marzo" podría haber aprobado el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, el ministro ha respondido que el Gobierno quiere "presentar unos Presupuestos", y quiere "avanzar y negociarlos con los grupos parlamentarios", si bien ha querido subrayar que los PGE vigentes, que están ya prorrogados de ejercicios anteriores, "son buenos para nuestro país", en un momento en el que España es, "según 'The Economist', el país que tuvo "mejor desempeño económico durante el año 2024", según ha destacado, y que cuenta con "casi 22 millones de personas trabajando", un "récord nunca visto en nuestro país".

"Tampoco esto ha caído del cielo", ha sentenciado Félix Bolaños, quien en esa línea ha reivindicado la política del Gobierno antes de reiterar que por parte del Ejecutivo "trabajaremos en los Presupuestos Generales del Estado como hacemos todo, sentándonos con los grupos parlamentarios y tratando de buscar puntos de equilibrio con Junts, y con Esquerra (Republicana de Cataluña), y con PNV y con Bildu, con Podemos y con todos los grupos que están sentados en el Parlamento porque los ha votado la gente", ha abundado para subrayar que "todos ellos representan a la ciudadanía española".

PEDRO SÁNCHEZ, UN "GRAN PRESIDENTE"

Por otro lado, en otro momento de su intervención, y a preguntas del público asistente a este encuentro, Félix Bolaños, ha reivindicado a Pedro Sánchez como "un gran presidente del Gobierno" que consiguió "160.000 millones de euros" en Europa "convenciendo a primeros ministros que no estaban nada convencidos de que hubiera unos fondos europeos" para la recuperación tras la pandemia de Covid-19, o que "consigue bajar la factura de la luz", así como "unas cifras económicas y sociales que están a la vista de todos", además de que ha "solucionado o puesto las bases para solucionar el mayor conflicto territorial que tenía España, que se llamaba proceso soberanista en Cataluña".

"Estos son los hechos", ha sentenciado el ministro antes de sostener que hay "una estrategia clarísimamente orquestada por parte de la derecha y de la ultraderecha para atacar sin piedad" al también líder del PSOE, "continuamente, para deshumanizarle", si bien se ha declarado "convencido" de que cuando, "dentro de muchos años, veamos la presidencia de Pedro Sánchez con perspectiva", se verá que "ha sido un presidente del Gobierno que ha puesto nuestro país donde debía estar, en la Unión Europea y en el mundo, y con unas cifras económicas, sociales y de cohesión territorial que, indudablemente, serán reconocidas", ha augurado.