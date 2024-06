Bolaños pide a la "gente razonable" e "indecisa" "votar en masa al PSOE" el 9J para decir no a "una democracia tóxica"

MENGÍBAR (JAÉN), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia, Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE, Félix Bolaños, ha apelado este miércoles a la gente "progresista", "razonable" e "indecisa" a "votar en masa al Partido Socialista" en las elecciones al Parlamento Europeo para decir no a la "democracia tóxica" y "emponzoñada por todos los sitios por el PP y Vox".

Así lo ha indicado en Mengíbar (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre la nueva carta remitida a la ciudadanía por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha aludido un intento de interferir en los comicios del 9 de junio con la citación judicial a su mujer.

Sobre esa citación, Bolaños ha evitado pronunciarse: "Tengo que decir que yo, como ministro de Justicia, debo mostrar el máximo respeto a las resoluciones judiciales. Pero eso no quiere decir que no tenga opinión, que la tengo", ha dicho sin explicar cuál es.

Con respecto a la citada misiva y las críticas desde la oposición, ha afirmado que Sánchez "es el presidente que más ha comparecido en el Congreso de los Diputados de la historia, el que más ruedas de prensa ha dado, el que más entrevistas" y "tiene muchas maneras" de trasladar su criterio sobre las distintas cuestiones que afectan a la ciudadanía.

"Decidió hacer pública una carta donde muestra con toda sinceridad sus sentimientos, su análisis de la situación y creo absolutamente que esa carta fue plenamente respetuosa con todas las personas y todos los ciudadanos que pudieron directamente leerla a través de las redes sociales y poder conocer de primera mano lo que el presidente siente y lo que el presidente piensa", ha señalado.

Además, se ha referido a la oposición y a las elecciones del domingo, "que son cada día más importantes". A su juicio, hay que "ser conscientes de que una enorme movilización de la gente progresista, de la gente sensata, de la gente razonable de este país" hará que el PSOE gane y "ponga en su sitio" a la derecha, que "está haciendo la campaña más sucia de la historia".

Al hilo, ha lamentado que PP y Vox "están continuamente haciendo una campaña absolutamente ultraderechista, con fango, con lodo, intentando emponzoñar todo" y que "la porquería esté en todos los lugares de la vida pública" de España.

"Contra eso, lo único que nos cabe a la gente progresista y a la gente razonable de este país, es ir a votar en masa el próximo domingo al PSOE. Es decirle a la derecha y a la ultraderecha que no, que así no. Que no queremos una democracia tóxica, que no queremos una democracia llena de lodo, de mentiras, de bulos, de porquería, emponzoñada por todos los sitios por el Partido Popular y por Vox", ha subrayado.

UNA EUROPA VERDE, SOLIDARIA Y DEL LADO DE LA CIUDADANÍA

Frente a ello, el dirigente socialista ha defendido una Europa verde, libre, solidaria, tolerante y que, cuando haya una crisis, "se ponga de parte de la ciudadanía y no abandone a su suerte a los países".

Junto a ello, según ha añadido, el 9J está en juego "si, por primera vez hay comisarios europeos que son de ultraderecha", punto en el que ha preguntado "qué tipo de política" harían en la Comisión Europea representantes "que sean euroescépticos, contrarios a la Unión Europea, machistas, homófobos, negacionistas del cambio climático, antivacunas...".

"Eso también tenemos la oportunidad de, con nuestro voto, pararlo el próximo domingo. Es absolutamente esencial que nos movilicemos todos, toda la gente progresista, toda la gente indecisa, toda la gente sensata y razonable de este país y, como hicimos en julio, vayamos a votar en masa al Partido Socialista", ha recalcado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.