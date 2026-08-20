Los bomberos de Granada realizan más de 220 actuaciones en Churriana tras los seísmos por riesgo de desprendimientos

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de carácter urgente instalado en el Polideportivo Municipal. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de la Diputación de Granada han realizado más de 220 actuaciones en Churriana de la Vega tras los seísmos registrados en Granada y su área metropolitana, principalmente por la presencia de elementos con riesgo de desprendimiento a la vía pública, como cornisas, chimeneas, balcones y otros elementos de fachadas.

Ante esta situación, la Diputación de Granada ha instalado este jueves por la tarde un Puesto de Mando Avanzado de carácter urgente en el Polideportivo Municipal para coordinar el dispositivo de los bomberos. Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado junto al diputado de Emergencias, Eduardo Martos, y el jefe de Bomberos para conocer sobre el terreno el estado de la situación y las actuaciones desplegadas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado se ha establecido una programación de las calles y viviendas afectadas para organizar las intervenciones y asegurar los elementos que presentan riesgo de caída a la vía pública, principalmente cornisas, chimeneas, balcones y otros componentes de las fachadas.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con los técnicos municipales, estableciendo las prioridades de intervención en función del riesgo detectado y con el objetivo de eliminar aquellos elementos que puedan comprometer la seguridad de los vecinos y viandantes.

El operativo cuenta con medios de los bomberos de la Diputación, entre ellos autoescalas para intervenir en fachadas, cubiertas y elementos situados en altura, así como con medios y personal aportados por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega. A los trabajos se incorporan también vehículos pluma y grúas de apoyo para facilitar las intervenciones necesarias.

En este contexto, Rodríguez ha destacado que "estamos actuando allí donde los municipios lo necesitan, coordinando todos los medios disponibles y priorizando aquellas intervenciones que puedan suponer un riesgo para las personas". Asimismo, ha explicado que "tenemos actuaciones urgentes programadas para esta tarde y los Bomberos van a continuar trabajando para atender cada punto con todas las garantías de seguridad".

La Diputación mantiene así desplegados sus recursos en los municipios afectados por los movimientos sísmicos y continuará adaptando los dispositivos y medios disponibles a las necesidades que vayan trasladando los ayuntamientos.