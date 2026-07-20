Los bomberos de Jaén extinguen un incendio en una vivienda desocupada de Peñamefécit

Intervención de los bomberos en la calle Velázquez - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Jaén ha intervenido en el incendio declarado en el interior de una vivienda desocupada situada en el número 3 de la calle Velázquez, en el barrio de Peñamefécit, una actuación que ha evitado que las llamas pudieran propagarse a inmuebles colindantes.

Según se ha informado desde el Ayuntamiento, el aviso se recibió en el Parque de Bomberos a las 23,51 horas, momento en el que se movilizaron una bomba urbana ligera y una bomba urbana pesada con un dispositivo integrado por nueve efectivos.

La intervención presentó una dificultad añadida, ya que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba completamente soldada, lo que obligó a los bomberos a forzar su apertura usando una radial para poder acceder al interior e iniciar las labores de extinción.

Una vez sofocado el incendio, los efectivos procedieron a ventilar la vivienda para eliminar el humo acumulado y, posteriormente, volvieron a soldar la puerta de acceso para garantizar el cierre del inmueble.

Como consecuencia del incendio han resultado afectados diversos enseres del interior de la vivienda, además de producirse daños por humo en la totalidad del inmueble.

El Ayuntamiento ha destacado "la profesionalidad, rápida respuesta y eficacia" de las personas que integran este servicio, lo que ha permitido controlar el incendio en condiciones complejas, garantizando la seguridad de la zona y evitando daños de mayor consideración.