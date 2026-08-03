Los bomberos de Jaén rescatan a la conductora de un vehículo volcado en la carretera de Granada

Bomberos de Jaén interviniendo en el rescate - BOMBEROS DE JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo de Bomberos de Jaén, con el apoyo de Policía Local, han participado esta mañana en la asistencia a una mujer cuyo vehículo ha volcado en la carretera de Granada, a la altura de la rotonda de la Institución Ferial.

El accidente, saldado sin heridos y en el que solo se ha visto involucrado un turismo, se ha producido tras la salida de vía del coche que al impactar contra el bordillo ha volcado y terminado apoyado sobre la puerta del copiloto.

Para el rescate de la mujer involucrada, los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Jaén han practicado las labores en suspensión por la puerta de la conductora resultando esta finalmente ilesa.