Los bomberos, el obispo de Bangassou, Medina Azahara y la atleta Carmen Avilés, medallas de la ciudad

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Córdoba han presentado una proposición conjunta para aprobar en Pleno la concesión de la medallas y distinciones honoríficas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones, al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), al obispo titular de la Diócesis de Bangassou, Juan José Aguirre, al grupo de rock Medina Azahara y a la atleta Carmen Avilés.

Así las cosas, la proposición detalla que los bomberos de Córdoba recibirán la Medalla al Mérito de la Ciudad por desarrollar "una labor ejemplar, algo que ha quedado aún más de manifiesto este verano, cuando han hecho frente a situaciones realmente complicadas, como ha sido el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto", donde llevaron a cabo una "rapidísima actuación, con riesgo para su propia integridad física, que ha permitido que el fuego no haya tenido consecuencias mayores en el principal monumento de la ciudad".

Además, se resalta la dedicación, el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega con la que los bomberos de la ciudad actúan cada vez que son requeridos para ello, destacando, entre otros, "su impecable contribución en labores de rescate como las desempeñadas en Valencia tras la Dana, o en su propio trabajo para sofocar incendios como el que también se ha desencadenado este verano en el entorno de la Carretera de Trassierra".

Por otro lado, la Medalla al Mérito de la Ciudad se le concederá a Juan José Aguirre (Córdoba, 1954) obispo titular de la Diócesis de Bangassou desde 1999, "aunque su labor, su compromiso y su constante defensa de los derechos humanos en la República Centroafricana empezó en 1980. Desde entonces, son 45 años alzando la voz a favor de los más vulnerables y los más necesitados".

Además, destaca que Aguirre es autor de numerosos artículos de denuncia, narrando la violación constante de los derechos humanos a los que es sometido su pueblo, e imparte conferencias en diferentes ciudades de España y del mundo en las que cuenta la realidad de inseguridad y hambre a la que sus feligreses se enfrentan cada día.

"Su voz no se apaga, para servir así de altavoz de los derechos humanos tantas veces vulnerados en esa tierra. Presidente de Honor de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Diócesis de Bangassou, son constantes las iniciativas que desarrolla para sembrar la esperanza sobre el terreno y para concienciar al resto del mundo sobre la cruda realidad que allí se vive", expone la proposición.

Al grupo Medina Azahara, uno de los grupos más emblemáticos del rock andaluz, se le concederá la Medalla de la Ciudad, todo ello tras casi medio siglo de carrera, por lo que "este galardón supone el broche de oro a una trayectoria iniciada en 1979 y que culmina este año, dejando tras de sí más de 4.000 conciertos, veinte discos y cientos de miles de seguidores en todo el mundo, especialmente en su tierra natal". A lo largo de sus más de 45 años de trayectoria, el grupo ha mantenido un vínculo inquebrantable con Córdoba y Andalucía, con constantes referencias a su tierra en la discografía de la banda.

Desde la formación inicial, integrada por Manuel Martínez (voz), Miguel Galán (guitarra), José Antonio Molina (batería) y los tristemente desaparecidos Manuel Molina (bajo) y Pablo Rabadán (teclados), a la actual, en la que Paco Ventura (guitarra) y Manuel Ibáñez (teclados) acompañan a Manuel Martínez, por la banda han pasado músicos míticos, como Randy López, Pepe Bao, Charly Rivera, José Miguel Fernández, Alfonso Ortega, Álvaro Coronado o Fernando Prats, entre otros, y todos ellos han enarbolado la bandera de Córdoba en los escenarios que han pisado.

Por último, se concede la la Medalla de la Ciudad a la atleta Carmen Avilés, que "ha puesto el listón del atletismo cordobés en lo más alto". Natural de Córdoba y formada en el Club Atletismo Los Califas, ha demostrado su talento en competiciones internacionales. Su palmarés incluye una medalla de plata en el Europeo Sub-20 de 2021, un bronce en el Europeo Sub-23 de 2023 y su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con el equipo español de relevos.

La cordobesa, que estará en el Mundial de Tokio, acumula un gran año en el que ha estado presente en la histórica final de 400 metros del Nacional de pista cubierta. Posteriormente, estuvo citada por España para el Mundial de relevos de China, donde la del Playas de Castellón participó en el relevo mixto, logrando su billete para el Mundial de Tokio. De Avilés se destaca que es "un ejemplo de espíritu de superación, de dedicación y constancia para alcanzar la excelencia, una ardua tarea que la ha llevado a ocupar la sexta posición de España en el ránking absoluto de este año por el nivel de sus marcas".