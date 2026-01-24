Bomberos y Policía actúan en la caída de un paño de pared de una vivienda en Calle Llana de San Juan (Jaén). - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que en la noche de este viernes se han registrado varias intervenciones de Bomberos y Policía Local en varias incidencias causadas por lluvia y viento. Entre ellas, la caída de un paño de pared de una vivienda en la Calle Llana de San Juan.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, una llamada al parque alertó de que en esta vivienda, que habitan cuatro personas adultas, se había registrado la caída de un paño de pared de una de las cuatro plantas, "dejando al descubierto el interior de la vivienda". Personados en la zona, los bomberos comprobaron que se trataba de "una vivienda con grietas verticales a la que afectaron las lluvias y el viento".

Con la luz del día, los bomberos han procedido al apuntalamiento de la vivienda y la retirada del paño restante para "evitar que caiga en la calle y pueda causar daños personales". Por tanto, la calle ha quedado cortada hasta que "se garantice la seguridad". Los inquilinos de la vivienda disponían de lugar donde ser acogidos.

Por otra parte, Bomberos y agentes de Policía local también han atendido otras incidencias, entre ellas, la caída de cascotes en la calle Maestro Macías y la caída de tierra en un solar de la calle Agustina de Aragón, entre otras. También Bomberos de Jaén han atendido en el municipio de Los Villares, un desprendimiento del muro de una vivienda en la calle Borbote, 15.