Los bomberos siguen en tareas de refresco en el entorno de la Plaza de Santa Ana en Granada

GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La situación en el entorno de la iglesia de San Gil y Santa Ana, junto a Plaza Nueva, en el centro histórico de Granada capital, sigue normalizándose, tras el incendio de un edificio de su trasera que podía haber estado ocupado ilegalmente, con bomberos en tareas de refresco continuas para evitar que se puedan reactivar puntos caliente bajo los escombros.

Así lo han indicado fuentes consultadas por Europa Press en Bomberos de Granada. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha explicado a los periodistas que los técnicos del área municipal de Urbanismo han valorado 'in situ' este martes los daños del edificio para cualquier futura "toma de decisiones", siendo la causa del fuego de origen desconocido a la espera del avance de la investigación.

Ha explicado que se actuó con "celeridad desde primera hora" este pasado lunes, agradeciendo el trabajo de Bomberos y Policía Local, que cortó el acceso al Albaicín, restituyéndose "en cuanto fue posible" y conforme a las medidas de seguridad.

En cuanto a las hermandades que tienen sus sedes en el templo parroquial, la del Gran Poder y la Esperanza ha comunicado a través de redes sociales que no ha habido daños que hayan podido afectar a sus titulares, habiéndose trasladado con otras imágenes a su titular mariana a una zona más alejada del inmueble de la trasera en donde se produjo el fuego, la más cercana al río Darro.

Desde la del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, se indicó este pasado lunes en redes sociales que la imagen de la Virgen ha sido trasladada desde su capilla a otro lugar del templo "por seguridad" y "sin registrarse ningún daño", unos movimientos de seguridad que se han ido completando en las últimas horas.

El fuego se originó en la segunda planta del edificio, en la estrecha y turística calle de Santa Ana, que podría haber estado ocupado ilegalmente con anterioridad si bien estaba al parecer desocupado, detallaron este pasado lunes a Europa Press las fuentes consultadas en Bomberos y Policía Local, que limitaron los daños materiales a dicho inmueble, en cuya planta baja había acumulada una gran cantidad de basura y objetos abandonados.

Desde la archidiócesis de Granada se informó a los medios de que el fuego alcanzó "directamente" a la iglesia, delante del edificio afectado, al modo de un lanzallamas, si bien el templo "no ha sufrido daños, salvo una ventana que ha ardido".

Gracias a la rapidez con la que han actuado los bomberos, no hubo percances personales y serán los peritos los encargados de analizar en detalle la parroquia "para comprobar que no hay afectación en las vigas y ver los aleros, que han recibido la presión del agua para que no se quemasen los tejados".