Borbolla ve "en peligro las libertades" fundamentales en España: "No basta con decir que no vale la autodeterminación"

El expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha asegurado este miércoles que "están en peligro las libertades fundamentales y los consensos básicos para la solución de los problemas de España" y ha advertido de que ante las reclamaciones del independentismo catalán "no basta con decir que no vale la autodeterminación porque no está nuestra ley".

Rodríguez de la Borbolla se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día después de que trascendiese su apoyo al manifiesto de la plataforma 'El país que reúne', impulsada por Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, que pide un pacto entre PSOE, PP y Cs a nivel nacional, junto a otros exdirigentes socialistas andaluces como el exalcalde de Sevilla Manuel del Valle, el expresidente del Parlamento andaluz Antonio Ojeda o el catedrático y exdiputado nacional Ramón Vargas Machuca.

En su opinión, "actualmente están en peligro las libertades fundamentales y los consensos básicos para la solución de los problemas que tiene ahora mismo España, que no se solucionan con un gobierno con una mitad de partidos que representan a menos de una mitad de los españoles", sino que se necesita "un acuerdo transversal que agrupe a los grupos que están en defensa de la Constitucional y de un modelo territorial".

"LOS EQUILIBRIOS SE EMPEZARON A ROMPER CON MARAGALL Y ZAPATERO"

"Aquí no se puede pensar en que cada quien desde una esquina de la piel de toro vaya tirando para su casa indefinidamente. Esto es un Estado, es una nación y todos tenemos derecho a unas iguales consideraciones por parte del Gobierno y de la administración que tiene que cuidarnos a todos por igual", ha añadido el expresidente andaluz, que ha indicado que "los equilibrios en España empezaron a ponerse en cuestión gravemente en 2003 con la fuga hacia adelante de Maragall y sus seguidores y con el consentimiento fácil de José Luis Rodríguez Zapatero".

En este sentido, Rodríguez de la Borbolla ha recordado que viene diciendo desde el año 2004 que "los problemas del país no los solucionaba un solo partido y desde entonces esto ha tenido una deriva gravísima con el consentimiento de muchos" que ha permitido que "desde algunas esquinas de España se pongan en cuestión los consensos básicos de toda democracia".

Por este motivo, ha defendido que ahora "no basta con decir que no vale la autodeterminación porque no está en nuestra ley". "No vale la autodeterminación porque es contraria no a nuestras leyes, sino al sentido común de un país moderno y de una Europa que necesita cada vez más estar unida. Se está jugando no sólo con las ideas sino con la vida cotidiana de la gente", ha concluido.