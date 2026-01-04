La borrasca Francis deja más de una veintena de incidencias durante la madrugada del domingo, la mayoría en Algeciras

Archivo - Persona protegiendose de la lluvia en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado poco más de una veintena de incidencias durante la noche del sábado, 3 de enero, y la madrugada de este domingo, 4 de enero, por el paso de la borrasca Francis, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los servicios de emergencias han atendido en Algeciras (Cádiz) una quincena de avisos. La mayoría relacionados con anegaciones en viviendas y garajes y balsas de agua en el viario público, que hizo que algún vehículo quedara atascado, sin que haya constancia de daños personales y cuyos ocupantes no requirieron rescate.

Por otro lado, la borrasca ha dejado daños en la costa onubense, especialmente en la playa de Matalascañas. En este lugar, se han registrado graves desperfectos en el paseo marítimo, sin que se hayan registrado daños personales.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste a la ciudadanía que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y que no acceda a esta zona que se encuentra acordonada para evitar riesgos. En este sentido, los Bomberos han desalojado y han balizado la zona afectada. En la provincia de Huelva también se atendió la caída de árbol sobre calzada de A-483.

En la provincia de Málaga se han registrado algunas incidencias muy puntuales en Igualeja, en la capital y en Mijas, en este último municipio un vehículo quedó atascado en un cauce, si bien sus ocupantes pudieron salir por sus propios medios, sin que tampoco intervinieran los servicios de emergencia.

ACTIVADO EL PLAN ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este domingo que, ante las previsiones meteorológicas con avisos naranjas y amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en distintos puntos de Andalucía provocados en el paso de la borrasca Francis, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios, sobre todo en las provincias de Cádiz y Málaga donde desde la madrugada se mantiene activado el aviso naranja (aviso importante) por lluvias.

Las comarcas afectadas por este aviso son la comarca del Estrecho (también en aviso amarillo por tormentas) y en Sol y Guadalhorce. En ambas se prevé una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en doce horas y de 30 en una hora.

Este aviso está vigente hasta las 18,00 horas en el caso de Sol y Guadalhorce (se esperan que las precipitaciones sean más intensas en la zona occidental de la comarca) y hasta las 21:00 horas en el Estrecho.

Además del aviso naranja, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias en el litoral, Grazalema y campiña gaditana, así como en la comarca malagueña de Ronda. A partir de las 12 también se activará el aviso del mismo nivel en el levante almeriense.

Se mantiene especial vigilancia sobre los cauces de los ríos Hozgarganta en Jimena y Guadalorce en Cártama, aunque el nivel del primero ha comenzado a descender.

Un total de 13 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia de Protección de Civil de ámbito local (PTEL): diez en Málaga (capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos), dos en la provincia de Cádiz (Algeciras y San Roque) y uno en Almonte, en Huelva.

Según los registros de la Aemet, los mayores acumulados se han concentrado en Alpandeire (Málaga), Vejer de la Frontera (Cádiz), Coín (Málaga), Tarifa y Jimena de la Frontera (Cádiz).

CONSEJOS A LA CIUDADANÍA

De carácter general, ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste especialmente en que nunca, bajo ningún concepto, hay que cruzar por una balsa de agua, ni siquiera aunque se conozca la zona. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos.

Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas, ...) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).