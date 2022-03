Bosquet insiste en la necesidad de sancionar a comparecientes en comisiones de investigación que optan por no responder

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), ha insistido este viernes en la necesidad de que desde la institución se sancione a aquellas personas que sean citadas en una comisión de investigación y que, sin estar inmersas en procedimientos judiciales, opten por no responder a las preguntas de los diputados, un planteamiento que se recoge en la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara que ya ha trasladado a los grupos políticos.

Marta Bosquet se ha pronunciado así durante su intervención en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, con el patrocinio de la Fundación Cajasol, Atlantic Copper y Cepsa, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, en el que también han intervenido los expresidentes de la Cámara autonómica Diego Valderas (IV legislatura) y Mar Moreno (VII legislatura).

Durante el debate --enmarcado en la próxima conmemoración de los 40 años de constitución del Parlamento andaluz-- ha surgido el tema de las comisiones de investigación que se crean en el Parlamento, una cuestión que se pretende modificar a través de la reforma del Reglamento planteada por Bosquet.

Ha justificado la necesidad de darle una "vuelta de tuerca" a este asunto en el Reglamento del Parlamento porque es "triste y lamentable" que alguien sea citado a una comisión de investigación, acuda y, sin estar incurso en un proceso judicial, decide no responder a las preguntas de los diputados. "Parece que ese compareciente está olvidando que quien pregunta es un representante del pueblo andaluz y hay que respetar al pueblo andaluz", según ha dicho Bosquet.

Tras considerar que el Código Penal se "queda corto" en situar sólo el delito en el hecho de no acudir a una comisión de investigación cuando se es citado, Marta Bosquet ha indicado que no debería bastar sólo con acudir, sino que tiene que existir la obligación de "contestar" a las preguntas de los grupos.

Como desde el Parlamento no se puede impulsar una modificación del Código Penal, según ha indicado, en la reforma del Reglamento del Parlamento que ha planteado, se incluye la postestad "coercitiva y sancionadora" desde la Cámara autonómica.

Así, en la propuesta de reforma del Reglamento se prevé la posibilidad de multar con 60.000 euros al compareciente en comisión de investigación que incumpla la obligación de "declarar y contestar a las preguntas que se le formularen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado", aunque se contempla la excepción de que "concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo".

Ese incumplimiento de declarar y contestar "podrá ser sancionado con multa de hasta 60.000 euros", aunque el compareciente tendrá derecho a un procedimiento contradictorio ante la Mesa del Parlamento, de manera que pudiera hacer sus alegaciones. La propuesta de reforma del Reglamento contempla utilizar el procedimiento de apremio para el cobro de esa multa.

En su opinión, las comisiones de investigaciones siguen teniendo mucha importancia y se tienen que "salvaguardar" porque algo que "puede ser reprochable políticamente, igual no es reprochable penalmente". "Ahí es donde tenemos que poner la diferencia y para eso están las comisiones de investigación. Para sacar a la luz, no un ilícito penal, que para eso están los tribunales, sino las cuestiones que son reprochables políticamente", según ha expresado Marta Bosquet, quien ha recalcado que los ciudadanos tienen el derecho a conocer eso.

"O se reforma el Código Penal para que se sancione, además de la incomparecencia, el no responder o establecemos desde el Parlamento una sanción administrativa", según Bosquet, quien ha recalcado que las comisiones de investigación tienen que servir para depurar "responsabilidades políticas", que no penales porque para eso están los jueces y tribunales.

Asimismo, ha confiado en que la propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento que ha planteado a los grupos políticos salga adelante en esta legislatura, porque "afortunadamente queda tiempo", y ha expresado que le gustaría que fuera con el "máximo consenso posible". "Una reforma del Reglamento tiene que llevar al menos un consenso amplio o mayoritario", según ha apuntado Moreno, quien ha expuesto que con la misma se pretende "dinamizar" más la Cámara, acortando tiempos, y que en el control al Gobierno tengan "más participación" los grupos de la oposición.

Por su parte, Diego Valderas también ha hecho una reflexión sobre el papel de las comisiones de investigación, al expresar que son "necesarias", aunque es verdad que no ha habido ninguna comisión en el Parlamento que, en cierta medida, "no se haya bastardeado en exceso". "A veces no se va al fondo de los acontecimientos, sino a cómo se descalifica o se hace daño al que está siendo investigado sin saber la conclusión final", según ha explicado el expresidente de la Cámara, quien ha considerado que a ese respecto sí habría que tomar "determinadas medidas".

Asimismo, ha considerado que nadie debería poder negarse a acudir a una comisión de investigación cuando es citado. "No puede ser que no voy porque no me da la gana", según ha dicho Valderas, quien ha agregado que hay que acudir y si luego no se quiere declarar, pues que esa persona se "sonroje" ante la comisión.

EL USO QUE SE HACE DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Sobre este asunto, Mar Moreno ha situado el problema con las comisiones de investigación en el "uso que se da de ellas". "Uno puede reglamentar lo que quiera, pero al final depende mucho del uso que los protagonistas le vayan a dar a determinadas herramientas", según ha apuntado.

Ha indicado que, desde su experiencia, el uso que ha visto hasta ahora de las comisiones de investigación no ha sido "muy ejemplar". "Si hacemos las cosas destructivas, sólamente señalando el defecto de lo ajeno, todo se vuelve muy feo", según ha indicado Moreno, quien ha expresado que no conoce la propuesta de reforma del Reglamento de Bosquet.

"La política es muy importante y esencial y debemos cuidarla un poco, principalmente, los actores políticos. Hay pocas actividades tan cainitas como la política, lo que se traduce en pérdida de calidad del debate, de atractivo para que otras personas participen o y en una desinformación galopante que no es buena luego para que el ciudadano ejerza su voto", según ha reflexionado Mar Moreno, preocupada por esa forma "destructiva" de ejercer la política.