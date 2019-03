Bosquet llama a la participación el 28A en un momento "crucial" para "preservar la unidad de España y las autonomías"

Publicado 25/03/2019 13:04:58 CET

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha hecho un llamamiento este lunes a participar en las próximas elecciones que afronta el país "en libertad y con responsabilidad", toda vez que entiende que España está atravesando un momento "crucial" en el que hay que "preservar la unidad de España y el Estado de las autonomías".

Así se ha pronunciado Bosquet durante su participación en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios VIR, donde ha sido presentada por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

De este modo, Bosquet ha incidido en que esta época electoral "es un momento crucial de la historia de España y es más necesario que nunca poner en valor la democracia, que nos da posibilidad de poder elegir a quién queremos que nos represente los próximos cuatro años".

"Ante el desafío separatista que azota a nuestro país es más necesario que nunca preservar la unidad de España y el reconocimiento del Estado de las autonomía, ambos principios consagrado en la Constitución, norma que ha hecho que en este tiempo estamos viviendo la época de mayor paz y prosperidad en la historia de nuestro país", ha proseguido.

Por todo, la presidenta de la Cámara andaluza ha querido hacer un llamamiento a la participación en los próximos comicios, "en libertad y de modo responsable, siendo conscientes de que tenemos que saber qué España queremos para la próxima legislatura y qué papel queremos que juegue en Europa en los próximos años", ha agregado.

NI UN PASO ATRÁS EN AUTONOMÍA

Durante su discurso, que ha comenzado teniendo un recuerdo afectuoso para el piloto gaditano de 14 años fallecido este domingo en Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Bosquet ha señalado que al hablar de Andalucía hay que hacerlo "de una tierra que debe mirar al futuro con esperanza y entusiasmo" y que "hay retomar el espíritu de la Transición y recordar cuando en 1978 once partidos políticos diferentes fueron capaces de firmar el Pacto de Antequera en el que se culminaba el reconocimiento de la etapa preautonómica".

Ha subrayado que el Estatuto de Autonomía ha hecho a Andalucía "avanzar como autonomía y como sociedad", de ahí que defienda que no se puede dar "ningún paso atrás en nuestro Estado autonómico". No obstante, la presidenta de la Cámara ha asumido que aunque Andalucía ha avanzado "no lo ha hecho a toda la velocidad necesaria para converger con otras comunidades".

Por eso, Bosquet ha incidido que el objetivo ahora debe ser que "Andalucía avance y converja con el resto de comunidades", siendo este uno de los retos que tiene el nuevo Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs), a lo que se suma la necesidad de crear empleo, mejorar la educación y aumentar la transparencia en su gestión, según ha recalcado.

En cuanto a la labor de los representantes públicos, Bosquet ha defendido durante su intervención que cuando una persona da el paso para ocupar un cargo público "debería ser de obligado cumplimento haber cotizado fuera de la política, ya sea en el sector privado o público". Y esto es porque "cuando se conoce un problema de primera mano es más fácil solucionarlo porque lo ha sufrido" y porque defiende que la política no debe ser una profesión sino "vocación de servicio para intentar resolver los problemas a los ciudadanos".

"Es fundamental tener los pies en el suelo y no perder el pulso a la sociedad", ha sostenido la dirigente de Cs en otro momento de su discurso, cuando ha incidido en que "lo más importante es que el cargo no haga la persona sino al revés" y que los políticos siempre deben ser "servidores públicos".

Preguntada por la posibilidad de que se limitaran los mandatos de los diputados, Bosquet ha dicho que esto "dependerá de la línea que quieran marcar los grupos políticos", si bien ha insistido en que "la política no debe verse como una profesión, sino servir un tiempo y luego volver a tu profesión porque si se profesionaliza se puede perder el objetivo de por qué estás dentro".

Igualmente, Bosquet se ha querido referir la igualdad cuando ha defendido que en esto, como en la violencia de género, "es importante que no demos ni un sólo paso atrás". "En materia de derechos adquiridos no se puede dar ningún paso atrás, se puede transformar las leyes para mejorar pero no quitar lo conseguido", ha remachado.

ESPERA QUE LA LEGISLATURA SEA DURADERA

De otro lado, durante el coloquio y preguntada por si confía en que el cogobierno del PP-A y Cs agote la legislatura, ha dicho que espera que sea "duradera" porque defiende que los mandatos deben agotarse "y no tirar la toalla a la mínima de cambio".

"Tenemos un panorama donde vamos cada vez a mayor pluralidad política y eso conlleva la obligación que tenemos todas las fuerzas de llegar a acuerdos, aunque sea de mínimos, para que la legislatura se agote", ha proseguido antes de apuntar que "hay buena sintonía" entre el PP-A y Cs y que sendas fuerzas "quieren llevar a cabo un buen trabajo". Con todo, Marta Bosquet espera que la legislatura sea duradera "y las diferencias que surjan se solventen hablando".