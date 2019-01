PP, Cs y Vox plantean reducir a 16 los miembros de las comisiones parlamentarias con el rechazo de PSOE y Adelante

Actualizado 23/01/2019 15:17:32 CET

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox se han mostrado favorables a reducir de 17 a 16 el número de miembros que componen cada una de las comisiones parlamentarias en la XI Legislatura, un planteamiento que ha elevado la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs), a la Mesa de la institución y que ha sido rechazada por el PSOE-A y Adelante Andalucía, que han anunciado que elevarán sendos escritos de reconsideración a la Presidencia.

Esta propuesta ahora debe ser vista en la Junta de Portavoces la próxima semana, que será el órgano que decida si finalmente se aprueba o no, como ha explicado en rueda de prensa la presidenta del Parlamento.

Bosquet ha indicado que ha presentado hasta siete propuestas a los miembros de la Mesa sobre el número de diputados que vayan a formar parte de las comisiones parlamentarias, siendo la de reducir a 16 sus miembros la que más apoyos ha cosechado, concretamente del PP-A, Cs y Vox.

Ha señalado que ha hecho este planteamiento siguiendo el mismo criterio que el Gobierno andaluz al reducir el número de consejerías, al igual que la Mesa ha abordado la adecuación de las comisiones al número de departamentos en el Ejecutivo, para que así sean "reflejo" del Gobierno, quedando en once el número de comisiones. Esto ha contado con la abstención del PSOE-A, según ha indicado Bosquet.

Dejando en 16 los miembros de las comisiones, la distribución quedaría repartida con cinco componentes para el PSOE-A, cuatro para el PP-A, tres para Cs, y dos para Adelante y para Vox, respectivamente. Así, sería la confluencia el único grupo que se vería afectado por disminuir estas estructuras, pues, de ser 17 los representantes en las comisiones, Adelante contaría con tres miembros.

Bosquet ha explicado que, si sale adelante la propuesta, y en el caso de que hubiera empate en las votaciones --al ser par el número de miembros-- se aplicaría la mayoría ponderada como recoge el Reglamento, esto es, que el peso de cada grupo sería representativo según el número de escaños que tiene en el Pleno.

"SE VULNERA LA PROPORCIONALIDAD"

Esta propuesta ha sido contestada tanto por el PSOE-A como por Adelante Andalucía, grupos que consideran que se vulnera la proporcionalidad obtenida en las urnas "para beneficiar a la extrema derecha de Vox".

Ha comparecido ante los periodistas el portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha considerado que el "único efecto" que tiene dicha propuesta es que se disminuya el número de representantes de la confluencia en las comisiones pues "no hay ninguna razón objetiva".

A su juicio, con esto "se nos vuelve a poner en la diana como grupo perjudicado en las decisiones que toma la Presidencia", por lo que Adelante va a presentar un escrito de reconsideración al objeto de defender una proporcionalidad "justa" ya que con 17 componentes "las comisiones mantienen una proporcionalidad ajustada a la representación de cada grupo en el Pleno".

"Entendemos que habrá buena sintonía y entendimiento por parte de la Presidencia y se reconsiderará la situación, y si no ya veremos qué decisiones tomamos", ha sostenido García, que confía en que reine "el sentido común".

PSOE-A NO DESCARTA IR AL TC

Igualmente, ha atendido a los periodistas tras la reunión de la Mesa una de las representantes del PSOE-A en este órgano, Verónica Pérez, que ha advertido de la deriva que está teniendo la Presidencia de Marta Bosquet, a quien ha acusado de "no dialogar ni se comunicarse con los grupos", una situación "inédita" en el Parlamento "que hace un flaco favor a la institución".

La socialista ha recordado a Bosquet que ya "no representa a Cs sino que es la presidenta del Parlamento y, por tanto, debería no posicionarse en cuestiones internas". "Bosquet puede ser la primera presidenta de este Parlamento que lleve una propuesta de organización sin el consenso de todos, esperamos que recapacite y reconsidere su posición", ha agregado.

Y es que, como ha explicado, el PSOE-A se ha mostrado contrario en la Mesa, y presentará sendos escritos de reconsideración, tanto ante la posible reducción de miembros en las comisiones como por la nueva composición de estos órganos pues, a su entender, "responden al batiburrillo del Gobierno de la derecha, que no sabemos muy bien dónde están las competencias de cada uno y va a dificultar enormemente la tarea y actividad parlamentaria".

Respecto al número de componentes de las comisiones, Pérez ha dicho que dejarlo en 16 "vulnera el principio de representatividad y proporcionalidad de los grupos respecto a los votos obtenidos en las urnas" y también "vulnera el artículo 40 del Reglamento con la intencionalidad de hurtar representación a la oposición".

"Entendemos que vienen a restar representación a la oposición en beneficio de uno de sus aliados, de la extrema derecha de Vox, que pasaría a tener la misma representación que Adelante, que tiene más escaños", ha explicado la diputada del PSOE-A.

Según ha concretado, "mientras la representación en el Pleno de Adelante Andalucía es del 15,59 por ciento, con esta propuesta en las comisiones su representación sería del 12,5 por ciento; mientras que Vox en Pleno tiene un 11 por ciento de representación, y en las comisiones tendría un 12,5 por ciento". "Claramente van a quitarle un diputado a Adelante para que se beneficie su socio de gobierno, Vox", ha insistido.

Así, ha dicho que desde el PSOE-A están "radicalmente en contra" de esta propuesta y confía que la Presidencia rectifique antes de la Junta de Portavoces de la próxima semana o los socialistas estudiarán la posibilidad de recurrir incluso al Tribunal Constitucional "una decisión que es mermar a la oposición en beneficio de la extrema derecha".

Tras lamentar que Bosquet no ha dado ninguna explicación que justifique esta propuesta, Verónica Pérez también ha argumentado que no tiene justificación reducir los miembros cuando no se ha modificado el número de diputados de la Cámara.