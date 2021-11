Bosquet señala que la educación es "la mejor herramienta" para combatir la violencia de género entre los jóvenes

BAENA (CÓRDOBA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha asegurado que la educación es "la mejor herramienta" para combatir a la violencia de género, involucrando en ello a las nuevas generaciones desde el primer momento, porque, "lamentablemente, está proliferando, quizás demasiado, la violencia de género entre nuestros jóvenes y adolescentes".

Así lo ha destacado Bosquet, durante una visita institucional al Ayuntamiento de Baena (Córdoba), donde ha firmado en el Libro de Honor, partipando después en el Teatro Liceo de la localidad en la entrega de premios del X Certamen de Cortos contra la Violencia de Género de Baena, organizado por la Delegación de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer.

A este respecto, Bosquet ha afirmado que esta iniciativa "debería ser copiada por todos los municipios, porque no se me ocurre mejor manera de luchar" contra la que sigue siendo "una lacra en la sociedad", pues en el presente 2021 "son 37 mujeres las asesinadas, siete de ellas en Andalucía, con 24 hijos que dejan huérfanos, y yo creo que eso nos tiene que remover a todos las conciencias y los estómagos".

De ahí que iniciativas como el certamen llevado a cabo en Baena desde hace una década, en el ámbito educativo, es la "mejor herramienta para que podamos transformar esta sociedad", para que así pueda llegar "un momento en que desaparezca el 25N, porque afortunadamente no tengamos nada por lo que pelear o que reivindicar", y "la mejor herramienta, sin duda alguna, es la educación", según ha insistido.

A este respecto, la presidenta del Parlamento andaluz ha subrayado que acciones como el certamen de Baena constituyen "la mejor manera de involucrar a quienes serán el futuro de la sociedad, a nuestros jóvenes y nuestros niños, en esa lucha", que "tiene que partir de ellos, porque también es cierto que, lamentablemente, está proliferando quizás demasiado, la violencia de género entre nuestros jóvenes y adolescentes".

Por eso, acciones educativas, como la desarrollada en Baena, sirvan a para que "se les abran los ojos" sobre "los peligros que tienen cuestiones quizás tan cotidianas entre los jóvenes como pueden ser el hecho de controlar un móvil, la ropa o cualquier otra cuestión" de índole personal, poniendo de manifiesto "pequeñas conductas que, en cierta manera", atentan "contra la libertad de la mujer".

En consecuencia y según ha reiterado Bosquet, "la educación es la mejor y la primera herramienta para poder transformar la sociedad y, sin duda, esta iniciativa, donde se involucra de primera mano a todos los alumnos de Bachillerato de Baena, pues supone un gran acierto y un gran logro", hasta el punto de que esta localidad cordobesa "tendría que situarse como referente" en la lucha contra la violencia de genero.

Por eso, según ha concluido Bosquet, "no estaría de más" que dicha inciativa "fuera extrapolable al resto de municipios de nuestro territorio andaluz, para que en un futuro, quizás no muy lejano", pues "no haya necesidad de reivindicar" el 25N "porque afortunadamente haya desaparecido cualquier tipo de acto de violencia contra la mujer", y que "todos seamos conscientes de que educar en los valores de igualdad y respeto es la mejor manera de hacer una sociedad más fuerte, justa e igualitaria".