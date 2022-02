Bosquet dice que "llegado el momento se pensará" en listas conjuntas: "Habrá que ver la fórmula"

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, se ha pronunciado este miércoles en una entrevista con Canal Sur Radio sobre la crisis abierta en el PP, partido que se encamina a afrontar un congreso extraordinario, para señalar que "lo veo desde la barrera, lo veo con tristeza" y considerar sobre sus consecuencias que "nos sacude a la clase política en su conjunto" porque "al final esa desafección hacia los políticos la alimentamos y no beneficia a nadie".

Sobre la hipótesis de listas conjuntas con el PP en Andalucía, en una entrevista con el programa Acento Andaluz de 7TV, Bosquet ha estimado que "llegado el momento se pensará, habrá que ver la fórmula", un hecho que ha situado en el horizonte por cuanto "al fantasma de las elecciones se le ha dado una patada para adelante" e insistir, ante la pretensión de "estar centrados en la gestión, de que nadie nos desvíe del camino", que "llegado el momento tocará pensarlo" ante el convencimiento de rentabilizar que "algo funciona, funciona este Gobierno".

Sobre la influencia de la crisis del PP para descartar unas elecciones al Parlamento de Andalucía en el primer semestre del año, Bosquet ha sostenido en Canal Sur Radio que "me llevan preguntando por el adelanto desde ante del verano y en este año inevitablemente habrá elecciones", mientras que ha argumentado que "siempre he defendido que hay estabilidad legislativa en el Parlamento de Andalucía", afirmación que ha sustentado con la consideración de que "no hay Pleno donde no se apruebe un decreto, con la excepción de tirar por los suelos la ley más importante de Andalucía, el Presupuesto, aunque al día siguiente se aprobó la Lista" y colegir entonces que "mientras existe estabilidad legislativa, no existe motivo para convocar elecciones".

Con la cautela de que "en política todo puede suceder", la presidenta del Parlamento de Andalucía ha insistido en que "hasta ahora no se ha echado para atrás ningún decreto, ninguna ley" y concluir seguidamente que "es una legislatura prolífica", además de apuntar que "el Gobierno tiene la intención de traer más leyes".

La presidenta del Parlamento y responsable de Relaciones Institucionales de Cs ha defendido el trabajo de su partido ante los diferentes sondeos y resultados electorales que constatan su retroceso, convencida de que "Ciudadanos está actuando de forma leal, gestionando muy bien", por lo que ha apelado a que determinados avances son "gracias a que estamos Ciudadanos porque si estuviera solo el PP no se hubiera producido" y ha deseado que "ese reconocimeinto abierto se tradujera en votos en las urnas" después de admitir que "la gente apuesta a caballo ganador y los sondeos parecen que te van arrastrando", antes de considerar que "confío en que la gente lo acabe reconociendo porque no somos causantes de ningún mal".

"No sé por qué se nos castiga de forma más contundente que al resto de partidos", ha señalado en la entrevista con 7TV, tras recordar que "hay partidos a los que la corrupción no les ha pasado factura en las urnas".

Bosquet, quien ha considerado que "no me gusta que entre Vox en el gobierno ni Unidas Podemos, que no entre ningún partido populista", ha atribuido el buen funcionamiento del Gobierno de coalición de PP y Cs a que "es fruto del ansia, de la necesidad de cambiar Andalucia, de tener un proyecto, hacía falta buena gestión, eso es lo que ha valido", además de considerar que también "influye el hecho que sean buenas personas tanto Juan Marín como Juanma Moreno, porque detrás de cada cargo al final hay una persona, la persona hace el cargo".

Bosquet ha abogado en la reforma del Reglamento del Parlamento, una propuesta que ha presentado a los grupos parlamentarios, por alcanzar "aunque sea un acuerdo de mínimos", meta que ha situado en aspectos como "reducir los tiempos de intervención para hacer la actividad más dinámica" ante la hipótesis de que cada vez "sean más numerosos los partidos", así como ha aludido a la reforma de las comisiones de investigaciones, por la necesidad de dar coherencia a la norma que rige el funcionamiento de la Asamblea Legislativa autonómica que no sea solo "con resoluciones de la Presidencia y de acuerdos de la Mesa".