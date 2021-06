Bravo dice que la reunión de Moreno y Puig "intenta defender nuestros argumentos": "No hay que esquivar la situación"

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha señalado este martes que lo que se pretende con la reunión entre los presidentes andaluz, Juanma Moreno, y valenciano, Ximo Puig, "es intentar defender nuestros argumentos y ponerlos encima de la mesa para que se adopten las decisiones que permitan compensar y dotar de financiación" a ambas comunidades, porque "si en Valencia o en Andalucía se están haciendo muchas cosas con esa infrafinanciación, cuántas más podríamos hacer si estuviésemos bien financiados y pudiésemos desarrollar nuestras competencias como hacen el resto de comunidades".

Así lo ha indicado en una entrevista con Plaza Radio, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que "somos el conjunto de CCAA las que pedimos, independientemente del color político, un nuevo tratamiento del sistema de financiación autonómica, que es de 2009, y que se acordó solo por el PSOE y Esquerra Republicana", par añadir que "hay comunidades que estamos especialmente perjudicadas, la principal es la Comunidad Valenciana, después Murcia y luego Andalucía". Añade que incluso ante la situación en la que no consideran que es momento para el nuevo sistema de financiación, "lo que si se ha pedido por parte de estas tres comunidades es que cada vez que se haga un reparto, se busque un sistema compensatorio, un fondo transitorio que permita compensar estas dificultades de financiación, y tampoco eso está siendo atendido".

"A día de hoy no hay ninguna voluntad no solo de cambiar el sistema de financiación sino ni siquiera establecer sistemas compensatorios que permitan equilibrar la situación financiera que tenemos estas tres regiones", ha afirmado Bravo, quien al ser cuestionado sobre si esta reunión cambiaría el sentido del camino que lleva la ministra de Hacienda, ha indicado que "hay cosas tan evidentes como esta situación en la que no se entiende de colores políticos, sino de dar respuesta a necesidades de las CCAA", porque "no tiene por qué haber españoles de primera y españoles de segunda", y eso "es difícilmente justificable".

Y en segundo lugar, Bravo ha recordado que "la ministra que anteriormente fue consejera de Hacienda, en el Parlamento andaluz consiguió un apoyo unánime para una reforma del sistema de financiación; en el caso, por ejemplo de Andalucía, reconocía la falta de financiación en 900 millones de euros mínimos anuales", con lo cual "creo que es conocedora de esto porque lo ha defendido en primera persona".

Bravo ha añadido que "también se hacía referencia en esa situación a las necesidades de Valencia y de Murcia, con lo no entendemos por qué se frena de esta manera", y lo que se pretende con esta reunión entre la Comunidad Valenciana y Andalucía "es intentar defender nuestros argumentos y ponerlos encima de la mesa para que se adopten las decisiones que permitan compensar y dotar de financiación", porque "si en Valencia o en Andalucía se están haciendo muchas cosas con esa infrafinanciación cuántas más podríamos hacer si estuviésemos bien financiados y pudiésemos desarrollar nuestras competencias como hacen el resto de CCAA".

Cuestionado sobre que siempre tienen excusa los dos grandes partidos --PP y PSOE-- para no afrontar esta reforma, Bravo ha señalado que "la realidad es que cuando hay cosas objetivas como son las cuentas y hay evidencias no solo de las comunidades sino incluso de entidades externas que dicen que se produce esa infrafinanciación, es difícil no llegar a un acuerdo", al tiempo que ha añadido que cuando en las distintas comunidades "todos los partidos son capaces de ponerse de acuerdo para defender esta postura, lo que está diciendo la ministra es faltar a la verdad cuando dice que no hay voluntad".

"Lo que no hay es voluntad por parte del Gobierno", ya que "se ha pedido también desde el Parlamento nacional que se abra el debate de la financiación autonómica", ha manifestado el consejero de Hacienda, quien ha insistido así en que "es necesario, que no es una cuestión de partidos ni de no partidos, es cuestión de dar soluciones a los españoles, independientemente de cuál sea su lugar de residencia", para añadir que al final esos recursos "van destinados íntegramente a sanidad, educación y políticas sociales".

Sobre si sin Cataluña encima de la mesa se puede llegar a un acuerdo, ha señalado que "no es tanto si se puede o no, es que se debe llegar a un acuerdo", porque "la limitación de poder hacer cosas lo único que produce es mayor separación y diferencias entre CCAA y eso es caldo de cultivo para otro tipo de problemas". "Es necesario que las comunidades tengan la financiación justa", ha abundado, para aclarar que "no estamos planteando que le tengan que quitar a nadie, sino un nuevo cálculo que permita que las que están peor financiadas puedan estar al nivel de las demás".

Ha añadido que Andalucía "no entendería que se le solucione el problema y no se le solucione a Murcia o Valencia" porque "la solidaridad es un valor fundamental recogido en la Constitución", y ha apuntado que "en el reparto último de ayudas a las empresas, a Baleares y Canarias se ha dado dos mil millones y para el resto de España cinco mil, y no habrá escuchado quejarse a ninguna comunidad". "No se deben excusar en si hay ruido o no en el Parlamento; cuando se trata de solidaridad y de que las comunidades reciban lo que les corresponde, ese ruido no es tal", ha manifestado.

"No hay que esquivar la situación y el Gobierno lo que tiene que hacer es lo que prometió nada más llegar, que el sistema de financiación estaría encima de la mesa, llevamos tres años y todavía no hay ninguna propuesta ni visos de que se pueda realizar esa negociación", ha dicho Bravo, quien ha agregado que lo que pretenden Valencia, Murcia y Andalucía "es contar cuáles son nuestros problemas y las propuesta que ponemos encima de la mesa".

"HAY MARGEN PARA COMPENSAR A ESTAS TRES COMUNIDADES"

Sobre si es esta un cuestión de política territorial, Bravo ha señalado que "conjuntamente" con el Ministerio de Hacienda, porque "si algo nos tiene que unir o separar es la falta de financiación y las diferencias que se puedan dar por tu lugar de residencia, y eso no se debe permitir", toda vez que ha añadido sobre el concepto de 'población ajustada' que "es una de las principales variables sobre las que trabajamos y sobre las que se basan las diferencias en cuanto al sistema actual". "Creemos sinceramente que hay margen para que pueda compensarse a estas tres comunidades que ahora mismo son las peor financiadas. Hay muchas vías para intentar mostrar voluntad por parte del Ministerio de Hacienda".

Por último, y preguntado si confía que los intereses partidistas de cualquier negociación se olviden aquí, el titular de Hacienda ha dicho que "no puede haber interés partidista cuando de lo que hablamos es de mejorar la situación de los españoles", ya que "sin duda daríamos una mala imagen si lo bajamos todo al debate y discurso político en lugar de bajarlo al discurso de los datos objetivos". "Esto nos tendría que permitir conseguir justificar con argumentos los planteamientos que estamos haciendo y evitar esa lucha partidista que poco aporta", ha concluido.