Bravo insiste en su preferencia por elecciones en junio por la "dificultad" de llegar a 2023 con presupuesto prorrogado

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha insistido este jueves en su preferencia por la convocatoria de elecciones autonómicas en junio por las "dificultades" que supondría llegar al año 2023 con presupuestos prorrogados en el actual escenario económico aunque ha dejado claro que la decisión de la fecha de los comicios la tomará el presidente, Juanma Moreno, con el vicepresidente, Juan Marín, valorando también "muchas más cuestiones".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Bravo ha recordado que "desde el principio, cuando se me ha preguntado por esta cuestión, he mantenido el mismo criterio, teniendo en cuenta que la decisión corresponde lógicamente al presidente con el vicepresidente, pero desde el punto vista técnico tener las elecciones en junio nos permitiría tener presupuesto para final de año y empezar el año 2023 con un nuevo presupuesto".

"De no ser así, si las elecciones fueran en noviembre, no tendríamos presupuesto hasta marzo o abril de 2023 y creo que todo el mundo entiende que la situación del año 2021, que sería el presupuesto que estaríamos alargando, nada tiene que ver con 2022 y posiblemente nada tenga que ver con 2023, con lo cual esas dificultades con un presupuesto prorrogado se alargarían no sólo al año 2022, sino también el año 2023", ha añadido el titular andaluz de Hacienda, que ha insistido en que la situación presupuestaria es un "ingrediente más" en la decisión final del presidente pero que tiene "peso en la gestión del día a día por las dificultades que plantea".

En cualquier caso, Bravo ha subrayado que será Moreno junto con Marín "los que cuando pongan en la balanza todos los elementos que se tienen que analizar pues tome la decisión" y ha defendido que el hecho de celebrar las elecciones en junio o en octubre supondría "cumplir" el compromiso del presidente de la Junta de agotar la legislatura en Andalucía.

Respecto al último Barómetro Andaluz del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, que prevé el triunfo del PP-A con el 34% de los votos y una ventaja de 8,7 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 25,3% de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox --que duplicaría sus actuales once diputados hasta alcanzar 22--, Bravo ha asegurado que el objetivo del PP es conseguir el "máximo apoyo" en las urnas para intentar gobernar en solitario o repetir la actual coalición con Ciudadanos (Cs), lo que sería "lo ideal".

"Hasta ahora hemos hecho los presupuestos y esta política económica con la formación de dos partidos en el Gobierno y un tercero apoyando. Y creo que los resultados para Andalucía son buenos. Independientemente de eso, el objetivo del PP es intentar conseguir el máximo apoyo para intentar gobernar solo o con la actual coalición, que sería lo ideal, y si no pues buscaremos la fórmula", ha añadido el consejero de Hacienda, que ha defendido que "desde el punto de vista económico a los andaluces les ha ido bien" con el actual Gobierno.