Bravo (PP) acusa al Gobierno de "incompetencia" con el apagón y le reclama que deje de "buscar culpables en otro lado"

"Que no busquen culpables en otro lado. Los culpables están en la casa de Sánchez", asevera el vicesecretario de Economía del PP

BURGUILLOS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESSS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado este sábado al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez de "incompetencia, mala planificación y mala gestión" en el histórico apagón eléctrico del pasado lunes, reclamándole que deje de "buscar culpables en otro lado", que admita que sus miembros "son los auténticos responsables" de la macro incidencia y que se centre en encontrar "soluciones" para evitar que se repita el colapso.

Juan Bravo ha visitado este sábado la localidad sevillana de Burguillos junto al presidente del PP de Sevilla y delegado del Gobierno andaluz en dicha provincia, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Burguillos, Domingo Delgado; marco en el que ha criticado duramente la posición del Gobierno central respecto al histórico gran fallo de suministro de energía del pasado lunes.

En un contexto en el que el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, asegura que aún no se sabe cuál es el origen del apagón, que siguen abiertas todas las hipótesis y que le sorprendió que Red Eléctrica descartara el ciberataque; Juan Bravo ha alertado de que "si no es una avería, como han dicho, y no es un ataque, solamente puede ser la incompetencia de este gobierno, mala planificación y mala gestión".

JUAN BRAVO VE AL GOBIERNO SUMIDO EN EL "SECTARISMO"

Y mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señalaba "los intereses privados de las eléctricas"; apostando por que las empresas de un sector "estratégico" como el eléctrico estén en "manos públicas"; Juan Bravo ha criticado que el "sectarismo" del Gobierno central del PSOE y Sumar lleve al mismo a "renunciar a ese mix energético" entre lo público y lo privado que a su entender "es necesario para que el sistema eléctrico funcione plenamente".

El dirigente del PP ha señalado así la gravedad de la situación vivida el pasado lunes: "Hacía décadas que no recordamos una situación ni parecida, en la cual hay 60 millones de afectados, no solamente de España, sino de Portugal y de Francia, por la incompetencia y la mala gestión del gobierno", ha dicho.

Además, ha indicado las muertes cuya posible relación con la falta de fluido eléctrico se investiga y las alusiones del Gobierno a la participación privada en Red Eléctrica de España, cuyo máximo accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 20 por ciento del total y el resto en manos de inversores; avisando de "quién nombra a la presidenta de Red Eléctrica"; la exministra socialista Beatriz Corredor; y "a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración"; además de que "las decisiones de la planificación última se adoptan en el Consejo de Ministros".

DÓNDE ESTÁN "LOS CULPABLES"

"Que no busquen culpables en otro lado. Los culpables están en la casa de Sánchez, que con esos casos de corrupción intenta tapar también esto", ha opinado Juan Bravo, alertando de que el Gobierno central "está buscando derivadas en empresas, criticando la energía nuclear o el ciclo combinado de gas, en vez de buscar soluciones" y de reconocer que "ellos son los auténticos responsables".

Por eso, ha manifestado que el PP, "ya sea en la vía del Congreso o en la vía del Senado, va a exigir explicaciones y responsabilidades a todos aquellos que la tengan; y el Gobierno tendrá que dar las suyas".