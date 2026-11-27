El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo (i), interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. A 27 de novie - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado este viernes, al hilo del ascenso de Adelante Andalucía --formación que cuadriplicó su número de escaños en el Parlamento andaluz tras las últimas elecciones autonómicas, y que aspira a tener representación en el Congreso de los Diputados tras las próximas elecciones generales--, que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "tendrá que pensar" por qué hay gente en la izquierda que "no le quiere votar".

El también candidato cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, se ha pronunciado así en el marco de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol.

A preguntas del delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, sobre lo que piensa de la posibilidad que señalan algunas encuestas de que Adelante Andalucía pueda lograr hasta cinco diputados en el Congreso en estas elecciones, lo que le permitiría incluso contar con grupo propio, Juan Bravo ha respondido que "todo lo que sea el debate, las opiniones, los principios, incluso los proyectos", por "nosotros no tenemos ningún problema".

"No le ponemos vetos a nadie, me parece que siempre es una aportación", ha seguido comentando Juan Bravo antes de agregar que "si la izquierda no se siente representada por (Pedro) Sánchez y hay otra persona, Adelante Andalucía, que le representa más", el candidato a la reelección como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE "tendrá que pensar por qué la gente no le quiere votar a él".

El vicesecretario del PP ha considerado que "es evidente" por qué hay gente de izquierda que no quiere votar a Sánchez, porque "ha habido ocho años de no gestión" por parte del Gobierno de España, "ocho años de corrupción", y Sánchez debería "plantearse" eso.

Juan Bravo ha agregado que lo que a él le "importa" es "qué piensa la gente", si el líder y candidato a presidente del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha conseguido trasladarles que tiene un proyecto para ellos, y que la vida les va a cambiar a mejor, y que se va a acabar el muro" si alcanza el Gobierno tras el 29N.

"Si eso lo hemos conseguido, yo creo que está bien, y todos los partidos que quieran venir, fantástico", ha añadido el vicesecretario 'popular', quien ha señalado que él ha tenido "buena relación con todos", y que es "muy difícil" que a él se le oiga "criticando a casi nadie, salvo que haya algo concreto" que merezca "una crítica, pero constructiva", ha apostillado Juan Bravo antes de concluir que "siempre hay que intentar explicarlo, dar los argumentos y que la gente opine".