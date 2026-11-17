El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, atiende a los medios frente a la estación de Santa Justa de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, ha calificado de "partidista" que el Gobierno de España apruebe una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en los 1.286 euros al mes durante la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

"Es utilizar la institución, los consejos de ministros, para hacer actos electorales. Yo creo que eso la gente por regla general no lo comparte", ha señalado este martes en una atención a los medios en Sevilla junto los alcaldes del PP de Sevilla y de Madrid, José Luis Sanz y José Luis Martínez Almeida.

Asimismo, ha lamentado que con esta decisión el Gobierno "de nuevo salte la parte del diálogo social". "Lo que deben trabajar la patronal o los sindicatos para ponerse una medalla la utilizan ellos", ha remarcado.

En paralelo, Bravo ha criticado que junto a la subida del SMI "no venga acompañado de una bajada de impuestos". "Porque han hablado de subir el salario mínimo, pero fíjese como no han dicho que van a aumentar el mínimo exento para que no tengan que pagar el IRPF", ha puntualizado el candidato popular, quien ha recordado que lo propuso el PP en 2024.

"Tenemos que trabajar en el salario medio, acompañado de la productividad, de la competitividad, de la innovación, de la formación, de que tenemos tres millones de personas esperando una oportunidad de trabajo y hay un millón de puestos de trabajo que no se cubren, y nadie se preocupa de eso", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que el gobierno tiene que "dar oportunidades a esas personas que están desesperadas porque tienen una prestación, una ayuda, pero no tienen un empleo, no tienen un futuro".

"Nosotros planteamos un gobierno en lo que sean ustedes los que digan España va bien, que no sean el político el que tenga que decirle a ustedes que va bien", ha destacado al mismo tiempo que ha señalado "la subida en los precios".

"Que mal tienen que estar para que tengan que utilizarlo de esta manera", ha concluido Bravo en referencia al anuncio este marte del Consejo de Ministros.