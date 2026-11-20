El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, asiste al encuentro-coloquio 'Mujeres, empresa y futuro'. A 20 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha puesto en valor el papel de las mujeres e - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha reivindicado este viernes el "cambio" a mejor que, en su opinión, ha experimentado Andalucía tras "37 años de socialismo" en el Gobierno de la Junta, y ello tras las críticas que sobre la "decadencia" de dicha etapa anterior pronunció el pasado domingo en un mitin en Móstoles la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Juan Bravo se ha pronunciado así en una atención a medios antes de participar en un acto de campaña del PP-A en Sevilla junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, y a preguntas de los periodistas sobre los comentarios que Ayuso realizó sobre la Andalucía gobernada por los socialistas en dicho mitin de campaña.

El que fuera también consejero de Hacienda en la primera legislatura de Juanma Moreno como presidente de la Junta ha evitado comentar directamente las palabras de Ayuso, y al ser preguntado por ellas ha sostenido que Andalucía cuenta con "una ventaja", y es la de que, frente al "miedo que quiera trasladar (Pedro) Sánchez" sobre un hipotético gobierno del PP, de "la derecha" en España tras las próximas elecciones generales, en Andalucía se ha visto que el "cambio" que se produjo tras "37 años de socialismo no solamente no dio miedo, sino que lo que produjo fue un cambio y muchas ilusiones".

"Creo que, para mucha gente, Andalucía es el reflejo ahora mismo de lo que puede pasar en el conjunto de España", ha añadido Juan Bravo, quien ha sostenido además que Ayuso "ya ha explicado perfectamente" lo que quería decir, y ha concluido sentenciando que "lo importante es que Andalucía se convierta en el referente", y de que "tenemos que estar súper orgullosos de explicar que esto puede pasar".

VALORACIÓN DEL DEBATE 'CARA A CARA'

Por otro lado, el vicesecretario de Hacienda del PP se ha pronunciado sobre el debate 'cara a cara' que los candidatos del PSOE y el PP a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, protagonizaron este pasado jueves, del que ha valorado que el líder 'popular' se dedicó a "explicarle a los españoles cuál es su proyecto".

Al hilo, Juan Bravo ha defendido que "todo el mundo claro que es Feijóo el que tiene un proyecto para este país", y que cuando se habla de vivienda, de impuestos o de infraestructuras, de lo que se habla son de "las propuestas" del candidato del PP, que es quien "tiene un proyecto para este país", según ha subrayado.

El vicesecretario 'popular' ha agregado que "tan claro" está eso como que "Sánchez le pidió a Feijóo que no derogara una ley", por lo que "ya lo veía como presidente". "Creo que eso es la evidencia clara de que el cambio es necesario", ha agregado Juan Bravo antes de augurar que la vida de los españoles "irá mejor" si los españoles le dan su "confianza" al PP en las urnas.