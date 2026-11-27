1137906.1.260.149.20261127115633 El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo, interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. A 27 de noviembre - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha considerado este viernes que es "un lujo" para el país que el que fuera gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos haya sido elegido para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), y ha señalado que es "una de las personas más brillantes" que hay en este país.

Así lo ha trasladado el también candidato cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en el marco de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol.

A la pregunta de qué le parece que Hernández de Cos vaya a ser presidente del Banco Central Europeo, Juan Bravo ha respondido que es "un lujo para nuestro país", porque el que fuera gobernador del Banco de España es "una de las personas más brillantes" con los que cuenta el país.

"Que tenga la oportunidad de estar al frente del Banco Central Europeo, yo creo que es un motivo de orgullo", según ha incidido en defender Juan Bravo, quien ha explicado que las "pocas veces" que ha tenido "oportunidad de estar reunido con él" le hablaba de "productividad y competitividad", dos conceptos sobre los que "ha escrito", por lo que sabe "lo que significa eso" para él, según ha agregado.

En esa línea, el que fuera también consejero de Hacienda en la Junta de Andalucía ha señalado que con esas ideas se defiende que hay que "conseguir que la gente tenga mejores salarios, y también el crecimiento empresarial".

"Me decía, Juan, si tienes alguna vez la oportunidad, intenta que las empresas crezcan, porque cuando las empresas crecen, pueden pagar mejores salarios, pueden dedicar más dinero a investigación, desarrollo e innovación, pueden dedicar más dinero a exportar", ha relatado el representante del PP que le decía Hernández de Cos.

Bravo ha considerado que ese es "un reto que tenemos de país", España, donde hay "justo lo contrario, mil trabas" para que las empresas crezcan, según ha lamentado antes de apostillar que lo que decía el futuro presidente del BCE es "poner estímulos para que las empresas crezcan".

Al hilo de esta elección del exgobernador del Banco de España, el vicesecretario 'popular' ha subrayado que en este país "hay gente muy buena". "Lo que es una pena es que hayamos perdido ocho años", ha continuado diciendo Juan Bravo antes de reivindicar también el talento de deportistas o artistas españoles, y de llamar la atención acerca de que "tenemos campeones del mundo de todo lo que no lleva control".