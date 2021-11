Bravo, ante sus reuniones con PSOE-A y Vox sobre Presupuestos: "No descartamos a nadie ni ponemos líneas rojas a nadie"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha querido dejar claro este lunes que no descartan "a nadie" ni ponen "líneas rojas a nadie" para aprobar los Presupuestos de la comunidad para 2022.

Juan Bravo afronta esta semana una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de buscar acuerdos que posibiliten que el texto presupuestario supere el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento que se celebrará a finales de este mes. Concretamente, este lunes mantendrá sendas reuniones con PSOE-A y con Vox.

Sobre la situación con el PSOE-A, ha explicado, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, que de los 67 puntos que dicha formación ha planteado en la negociación, 45 ya están reflejados en el proyecto de ley, en algunos casos, "multiplicado por varias veces lo que ellos pedían".

Ha agregado que, en modo alguno, las reuniones que se han celebrado con el PSOE-A hasta ahora han sido de mera "cortesía", puesto que algunas de ellas han tenido casi dos horas de duración. "Cada cosa que nos han pedido la hemos puesto encima de la mesa. Lo que nos cuesta entender más es que hablen de ultimátum. Cuando se quiere negociar no se ponen ultimátum, sino voluntad de llegar a acuerdos", ha señalado.

En cuanto a las relaciones con Vox, ha querido dejar claro que es un socio en el que confían y esperarán a ver qué ocurre hasta el día 24 de este mes, cuando se celebrará el Debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de 2022 ante el Pleno del Parlamento.

"No descartamos a nadie ni ponemos líneas rojas a nadie", según ha insistido Bravo, quien ha manifestado que la Junta está dispuesta a abordar todo lo que planteen que sea bueno para Andalucía, pero ha avisado de que tampoco se pueden hacer "trampas". "Si me pides eso, dime a qué se lo quito", ha planteado el consejero, quien ha señalado que, si por ejemplo, desde el PSOE-A se reclaman 350 millones de euros más para universidades, también tendrá que plantear de dónde se quita ese dinero.

"Hacer anuncios gratis es fácil", según ha recalcado Bravo, quien ha añadido que si el Presupuesto de 2022 finalmente no sale adelante él, como consejero de Hacienda, no habrá cumplido su objetivo, pero también tendrán que explicarlo los partidos que no han querido apoyar esas cuentas.

Ha señalado que si no se aprueban los Presupuestos de 2022, se tendrán que prorrogar los que están vigentes en el presente ejercicio. Una prórroga, según ha explicado, conllevará "problemas a la hora de ejecución presupuestaria, de ejecución de los fondos europeos o en relación con las contrataciones".

Asimismo, una prórroga del Presupuesto, según Bravo, no tiene por qué estar vinculada con un adelanto electoral en esta comunidad. Ha apuntado que si todo el mundo empezara a hacer "la vida imposible" al Gobierno y no le dejara gobernar, "evidentemente, es más complicado, pero el objetivo es agotar la legislatura".