Un breve apagón afecta a la capital y a Atarfe, con incidencias en semáforos y un trabajador herido

Semáforo apagado en la capital granadina pasado el mediodía de este martes - PERFIL DE LA POLICÍA LOCAL EN LA RED SOCIAL X

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un apagón de entre diez y 15 minutos que ha afectado a Atarfe y a Granada capital ha dejado afecciones en los semáforos de la ciudad de la Alhambra, y un trabajador de una subcontrata de Endesa herido en el municipio del área metropolitana de Granada, el cual ha requerido de traslado a un centro sanitario.

Fuentes del servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que sobre las 12,40 horas se recibía aviso del accidente eléctrico en el que se habría visto afectado este trabajador, dándose aviso a servicios sanitarios, Bomberos, Policía Local de Atarfe y Guardia Civil así como a la empresa suministradora y a Inspección de Trabajo y Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde Endesa por su parte se ha informado a Europa Press de que tenía programados este martes unos trabajos de mejora en la subestación Atarfe, los cuales se llevan a cabo sin interrupción del suministro, si bien, "durante la ejecución de estos trabajos, ha habido un problema técnico que ha originado una desconexión de la instalación de entre diez y 15 minutos".

Gracias a la digitalización de la subestación se ha recuperado el servicio en "un tiempo récord" han indicado desde la eléctrica, que ha confirmado que ha habido un trabajador de una subcontrata afectado, habiéndose priorizado, con la recuperación del suministro, el traslado del afectado al centro sanitario correspondiente. Se investigan las causas del suceso.

En Granada capital, por su parte, la Policía Local ha informado a través de sus redes sociales que se ha producido un apagón del fluido eléctrico que ha afectado a diferentes puntos de la ciudad, habiéndose restablecido progresivamente. El cuerpo de seguridad municipal ha atendido las diferentes incidencias de cruces semafóricos apagados y ha pedido atender a las indicaciones de los agentes y circular con precaución.