La Brigada 'Guzmán el Bueno' X renueva jefes de unidad

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha llevado a cabo este viernes en la Base de Cerro Muriano (Córdoba) los actos de toma de mando y relevos de jefes de unidad en el Grupo de Artillería de Campaña X, en el Batallón de Infantería Mecanizada 'Lepanto', perteneciente al Regimiento de Infantería 'La Reina' 2, y en el Grupo Logístico X.

Según ha indicado la Brigada 'Guzmán el Bueno' X en una nota, este pasado jueves se efectuó en el Acuartelamiento Soyeche, en Munguía (Vizcaya), el relevo del jefe del Batallón de Infantería Motorizada 'Guipúzcoa', perteneciente al Regimiento de Infantería 'Garellano' 45.

En el mismo, el teniente coronel José Luis Peñín Hidalgo ha tomado el mando relevando al teniente coronel Julio Juan Fernández Álvarez de Sotomayor, quien lo ocupaba desde septiembre de 2021. Durante el acto, presidido por el general jefe de la Brigada X, Fernando Ruiz Gómez, el teniente coronel Peñín, se ha dirigido a los presentes agradeciendo la "confianza depositada en él" y ha remarcado el "orgullo que representa tomar el mando de una unidad que destaca por la calidad humana y el elevado grado de operatividad".

La jornada de este viernes ha comenzado con el relevo del Grupo Logístico X entre el teniente coronel Emilio Carmona Díaz y el teniente coronel Jose María Sánchez González. El acto ha sido presidido por el general Ruiz Gómez. El teniente coronel Sánchez ha agradecido la confianza depositada en él, "por lo que asumo el reto con humildad e ilusión", además ha afirmado que "me incorporo al Grupo para sumar y servir".

El teniente coronel posee el curso Superior de Logística y ha estado destinado en el Batallón de Zapadores X, en el Batallón de Cuartel General X y la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, entre otros destinos.

Seguidamente, se ha efectuado el relevo del Batallón 'Lepanto' entre el teniente coronel Andrés Rodríguez Capote quien lo ha recibido del teniente coronel Daniel Quintián Frade. El acto ha sido presidio por el coronel jefe del regimiento 'La Reina' 2, Manuel Navarro González. En su alocución, el teniente coronel Capote ha agradecido la designación para el mando del 'Lepanto' y ha expresado su empeño en la nueva empresa en la que no escatimará esfuerzo y compromiso para alcanzar las máximas cotas.

El teniente coronel es titulado Superior de Logística, comenzó su carrera en el Regimiento Acorazado 'Córdoba'10 y sus últimos destinos han sido la Agrupación de Transporte y el Cuartel General de Fuerza Terrestre.

A continuación, y para finalizar la jornada, ha tenido lugar la entrega y toma de mando del Grupo de Artillería de Campaña X, que ha presidido nuevamente el general jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno', en la que el teniente coronel Manuel Augusto Muñoz Núñez ha cedido el testigo al teniente coronel Andrés Moreno Guerra. El nuevo jefe del GACA X ha tenido palabras de agradecimiento por la confianza depositada en él y el apoyo recibido.

Además, ha reconocido la valía de los componentes del Grupo y el buen trabajo desarrollado hasta la fecha, en especial por el personal desplegado en Letonia. El teniente coronel Moreno es diplomado en Estado Mayor y entre sus destinos más destacados figuran el GACA X, la Academia de Artillería y el Cuartel General de la BRI X.