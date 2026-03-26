Bustinduy ironiza con relevo de Montero en Moncloa: "Se llama Antonio Maíllo y espero que sea presidente de Andalucía"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, este jueves en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). - Eduardo Briones - Europa Press

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha ironizado este jueves sobre quién será el sustituto de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en previsión de que sea este viernes cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie su relevo y abandone entonces el Consejo de Ministros porque será la candidata del PSOE de Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 17 de mayo.

A preguntas de los periodistas en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Bustinduy, y en presencia del propio coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, ha reconducido su posicionamiento sobre la sustitución de Montero en el Consejo de Ministros para apuntar que tiene "un candidato preferido", conclusión que ha reafirmado con un "por supuesto", antes de proclamar que "se llama Antonio Maíllo" y expresar su deseo de que "sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía".

Antes de responder a esa pregunta sobre el relevo de Montero, el ministro de Derechos Sociales ha reflexionado sobre el momento que vive el mundo por la situación de la escena política internacional y las dudas sobre la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler ante la guerra de Irán.

Ha considerado que la vuelta de Antonio Maíllo a la política andaluza como candidato traerá consigo "revertir esa posición incomprensible del Partido Popular", por su negativa a revalidar en el Congreso la convalidación del decreto-ley de prórroga de los alquileres.

Bustinduy ha apelado a que "la gente reflexione, mire alrededor" ante un escenario donde ha blandido "un contexto geopolítico e internacional tan duro y tan peligroso", de manera que "se fije en lo que está pasando en los Estados Unidos de Donald Trump, en la Argentina de Milei".

Ese escenario internacional le ha valido para situarlo como contexto de las elecciones andaluzas de 17 de mayo y avisar a los andaluces de que "cada voto a Vox, a la ultraderecha en Andalucía y en España es un voto al señor Donald Trump y a Benjamín Netanyahu".

Ha instado a la población a que "utilice su voto para defender los servicios públicos, el Estado del bienestar, un sistema de la dependencia que funcione, para defender la sanidad pública y para defender el derecho a la vivienda", antes de asegurar que esa tarea "es lo que va a hacer Antonio Maíllo".

Ha situado al líder de IU como "garantía al 100%" de que el protagonismo será de "la gente trabajadora" y que ésta será la que "dirija los destinos de esta tierra".

"El voto es la herramienta que tiene la gente trabajadora para poder influir en el curso de los acontecimientos", ha remachado su reflexión en este sentido.