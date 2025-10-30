CAAC analiza el papel de los influencers y las nuevas formas de comunicación digital en su II Seminario del Audiovisual

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha celebrado en su sede de Sevilla el II Seminario de Investigaciones y Estudios del Audiovisual, titulado 'Nuevas formas de producción de contenidos en el ámbito audiovisual y publicitario: el papel de los usuarios de especial relevancia'. El encuentro ha analizado la evolución del ecosistema audiovisual y el papel de los 'influencers', creadores de contenido y plataformas digitales en la configuración de la opinión pública, los hábitos de consumo y los valores sociales.

La jornada, ha sido inaugurada en esta edición por la coordinada del seminario, María del Mar Ramírez Alvarado, consejera del CAA, quien ha excusado la presencia del presidente del órgano, Domi del Postigo, ya que se encontraba asistiendo a las jornadas sobre Alfabetización Mediática, organizadas por el Ministerio de Educación, celebrada en la mañana de este jueves en Madrid, según ha detallado el organismo en una nota.

Este segundo seminario ha congregado a una veintena de investigadores procedentes de universidades andaluzas y nacionales, que han presentado los resultados de sus últimos estudios sobre los desafíos y transformaciones del entorno mediático digital.

LA INFLUENCIA DIGITAL Y LOS NUEVOS RELATOS AUDIOVISUALES

Entre las ponencias de la primera mesa, dedicada a la transformación de los formatos audiovisuales, ha destacado la intervención de Juan Francisco Gutiérrez Lozano de la Universidad de Málaga (UMA), quien ha analizado la adaptación de formatos clásicos de la televisión convencional, como 'Operación Triunfo' o 'La isla de las tentaciones' a la era del 'streaming', donde las redes sociales multiplican su impacto entre el público joven.

En la misma línea, María Jesús Ruiz Muñoz, también de la UMA, ha presentado un estudio sobre el uso de 'influencers' en los formatos de RTVE Playz como herramientas de transmisión de valores relacionados con la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad, destacando los casos de algunos de los videopodcasts más relevantes.

Tras ello, el debate se ha centrado en las nuevas plataformas de difusión y sus implicaciones sociales. Antonio Cuartero Naranjo de la universidad malagueña ha analizado el ascenso de Kick como competidor de Twitch, señalando los riesgos éticos asociados a los contenidos vinculados al juego online y la monetización opaca.

Por su parte, Elena Durán Rodríguez, también de esta entidad académica, ha recuperado el legado del programa 'Tal Como Somos' de Canal Sur como ejemplo pionero de influencia social y construcción de identidad andaluza a través de la televisión pública.

EL CONSUMO JUVENIL Y LA DESINFORMACIÓN EN REDES

El bloque dedicado al comportamiento de las audiencias jóvenes ha incluido la investigación de Rebeca Suárez-Álvarez de Universidad Rey Juan Carlos, quien ha cartografiado el consumo de contenidos de 'influencers' entre jóvenes, constatando la hegemonía de TikTok, Instagram y YouTube como espacios de referencia cultural.

También se ha presentado el trabajo de José Vázquez González de la Universidad de Sevilla (US) abordando la relación entre publicidad digital, desinformación y cultura del consumo, alertando sobre los riesgos de la viralidad sin filtros éticos.

Otros estudios han abordado temas como la comunicación responsable en campañas sociales. María Fernández Osso de Maynooth University e Ignacio Cote Cardin de la US analizando el rol de la identidad de los influencers y de los comentarios del público en campañas de responsabilidad social.

De manera telemática han participado Jonatán Camacho de la US y María Salinas Vázquez de la Universidad Antonio de Nebrija desgranando las características que conforman el perfil del 'influencer' de moda, en el contexto actual del 'fashion consumption'.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NUEVOS FORMATOS DE INFLUENCIA

El seminario ha dedicado un espacio al estudio de las tecnologías emergentes. Francisco Javier Ruiz del Olmo de la UMA ha explorado el fenómeno de los jóvenes críticos cinematográficos en TikTok, una nueva y diversificada corriente de crítica audiovisual que combina "cercanía, inmediatez y creatividad digital".

Seguidamente y también de forma virtual, se ha tratado la reconfiguración de la fama y las nuevas identidades digitales, Marialejandra Zorrilla Lizardo de la Universidad Jaime I ha presentado su investigación 'De influencer a celebridad: redefiniendo la fama a través de las redes sociales', un estudio de caso que analiza cómo las plataformas han transformado los mecanismos de reconocimiento público, diluyendo las fronteras entre la influencia cotidiana y la cultura de la celebridad.

'Evangelizar con likes. El papel de los influencers católicos andaluces en la era digital', ha sido el título de la ponencia de Carlos Sáenz-Torralba de la US. El estudio analiza cómo actores religiosos --parroquias, movimientos y creadores de contenido confesionales-- han incorporado las lógicas de las redes sociales para comunicar la fe, atraer audiencias y construir comunidad.

Por su parte, Sergio Jesús Villén Higueras también de la universidad sevillana ha analizado el auge de los influencers virtuales humanizados creados con inteligencia artificial, un nuevo frente en la comunicación digital que combina creatividad y automatización.

COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y BUENAS PRÁCTICAS

En la última mesa de la jornada, ha intervenido Mario Pérez-Montoro de la Universidad de Barcelona. En ella, el estudioso ha defendido la centralidad de la visualización de la información como herramienta narrativa y de rendición de cuentas: el 'visual journalism', que, según ha explicado, "permite explicar temas complejos con mayor claridad y capacidad de impacto social". Además, ha propuesto buenas prácticas para integrar datos y relato periodístico sin sacrificar rigor.

Tras ello, Laura López Romero de la UMA, ha expuesto las buenas prácticas educomunicativas desarrolladas por las asociaciones de prensa andaluzas y ha defendido el reciclaje del periodista como formador: "la alfabetización mediática debe ser una política pública compartida entre medios, escuelas y tercer sector". Asimismo, ha subrayado casos de éxito llevados a cabo por las asociaciones de Málaga, Cádiz y Sevilla como modelos replicables.

También, en esta cita Francisco Cabezuelo Lorenzo de la Universidad Complutense de Madrid ha situado al podcast universitario como "laboratorio híbrido donde convergen marcas, influencers y audiencias". De igual modo, ha mostrado cómo la radio universitaria en formato podcast puede "construir marca, legitimidad y engagement sin perder su vocación formativa". Además, ha advertido sobre la necesidad de marcos éticos que eviten la mercantilización indiscriminada del espacio universitario.

Y para concluir con la jornada, Nuria Sánchez Gey de la US ha aportado evidencias sobre la integración del 'influencer' en estrategias farmacéuticas, destacando el potencial comunicativo y los riesgos de medicalización y banalización del mensaje. Asimismo, ha recomendado códigos de conducta, verificación científica y transparencia en las colaboraciones para proteger la salud pública y la confianza ciudadana.

Con esta segunda edición, el CAA ha consolidado el Seminario de Investigaciones y Estudios del Audiovisual como "un referente en el análisis de las tendencias comunicativas y los retos éticos del entorno digital, reforzando su compromiso con la alfabetización mediática, la defensa de las audiencias y la promoción de una influencia digital responsable".