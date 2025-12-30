La Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba tendrá 14 carrozas y cinco pasacalles renovados con 17.500 kilos de caramelos

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, y el emisario real presentan la Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Córdoba contará con 14 carrozas totalmente distintas a las de 2025, cinco nuevos pasacalles, tres bandas de música y de tambores y cornetas --La Estrella, Coronación y Cristo de Gracia-- en un cortejo desde el que se lanzarán 17.500 kilos de caramelos, siendo 5.000 más que en 2025, que ya fueron 9.000 más que en 2024, así como 143.000 unidades de gusanitos.

Los detalles de la cita los ha presentado este martes en rueda de prensa el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, junto al emisario real. En la comitiva también habrá presencia de personal de Correos, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos.

Al respecto, Sus Majestades de Oriente se presentarán en el Palacio de Orive en un acto "totalmente distinto" a los de años anteriores. En el cortejo también acompañarán furgonetas que suministrarán los caramelos cuando haga falta a las carrozas, que partirán el día 5 de enero a las 17,00 horas desde la Plaza de Santa Teresa y no tirarán caramelos en el paso por el puente hacia Avenida del Corregidor. Y sobre las 21,00 horas llegará a Ronda del Marrubial y al final de Ollerías se dejará de tirar caramelos.

Tras ello, los Reyes Magos y su cortejo se trasladarán hacia la Adoración del Niño Jesús en la Plaza del Alpargate, que se hará como es tradicional en coches de caballos, suministrados por la Asociación de Carruajes de Tradición. Una vez concluida la Adoración, Sus Majestades empezarán a distribuir regalos a todas las personas.

Entretanto, el edil ha aeverado que el Grupo Mundo trabaja desde el mes de febrero en la Cabalgata de 2026 "para mejorarla hasta los extremos de la excelencia", para que tenga "un desarrollo magnífico", a la vez que desde la Federación de Peñas aportan a la organización 182 niños y 26 adultos.

Mientras, el emisario real ha pedido a los adultos quitarse "el traje de adulto que se hace viejo y que se ensucia", porque "dentro del traje siempre hay un niño", de ahí que haya animado a "sacar al niño que llevamos dentro" para recibir "desde tierras muy lejanas a los tres Reyes Magos", subrayando que "la vida es más linda si la alegría se expresa".