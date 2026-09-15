Cabildo avanza en reconstrucción de los elementos arquitectónicos y decorativos de capilla de la Expectación de Córdoba

Especialistas en labores de reconstrucción de elementos arquitectónicos y decorativos de la capilla de la Expectación de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado este martes 15 de que los trabajos de restauración y recuperación de la capilla de la Expectación de la Mezquita-Catedral continúan avanzando "a un ritmo constante". Tras las labores iniciales de limpieza, desescombro y consolidación estructural, el proyecto ha entrado en una "fase decisiva y de gran complejidad técnica, centrada en la reconstrucción minuciosa de su riqueza ornamental".

Según ha concretado la institución capitular en una nota, el equipo de restauradoras encargado de la intervención "trabaja sin pausa" en la recuperación material de este espacio. Actualmente, los esfuerzos se concentran en la "delicada labor de reconstruir las piezas, molduras y demás elementos decorativos y arquitectónicos que conformaban el conjunto antes de sufrir los daños estructurales".

Para lograr la máxima fidelidad y rigor histórico, las especialistas están aplicando una "metodología de trabajo exhaustiva". El proceso combina el estudio de documentación gráfica y fotografías previas, con el diseño de avanzadas recreaciones y modelos digitales. Esta tecnología contemporánea, unida al minucioso estudio, catalogación y ensamblaje de las piezas originales que pudieron ser encontradas y rescatadas de los restos, "está permitiendo recomponer el puzle arquitectónico de la capilla con precisión milimétrica".

Con el desarrollo ininterrumpido de esta exigente intervención, el Cabildo Catedral ha reiterado su "firme compromiso" con la salvaguarda, protección y puesta en valor del patrimonio que atesora la Mezquita-Catedral, "garantizando que la capilla de la Expectación recupere su integridad material y artística para el disfrute de las generaciones venideras".