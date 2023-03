El Cabildo Catedral de Córdoba celebrará la Cuaresma con un concierto extraordinario en la Mezquita

CÓRDOBA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del tiempo cuaresmal, el Cabildo Catedral de Córdoba organiza la celebración, el próximo 11 de marzo en la Mezquita-Catedral, de un concierto extraordinario que será interpretado por la Orquesta y Coro de la Catedral, bajo la dirección de Clemente Mata y con la intervención de las sopranos Cristina Avilés y María José Cantos, además de la contralto María Dolores Molina.

Según ha informado la institución capitular en una not, el programa musical lo componen las obras 'Stabat Mater' de Pergolesi, 'Tenebrae factae sunt' de TL Victoria, 'Mother oh God, here I stand' de Taverner, 'Crucifixus' de Lotti, y 'La Pasión según San Mateo' de J.S. Bach.

El concierto, que se ofrece con entrada gratuita hasta completar el aforo, comenzará a las 19,30 horas y el acceso al conjunto monumental se llevará a cabo a través de la Puerta de Santa Catalina de la Mezquita-Catedral.