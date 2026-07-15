El Cabildo Catedral y la ONCE promueven la accesibilidad e inclusión social en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva (dcha.), y el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, firman el convenio. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba y la ONCE han suscrito este miércoles un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos y acciones encaminadas a promover la accesibilidad y la inclusión social de personas con discapacidad en la Mezquita-Catedral, monumento Patrimonio Mundial de Excepcional Valor Universal.

Según han indicado el Cabildo y la ONCE en un comunicado conjunto, después de cuatro años de reuniones y trabajo callado entre ambas instituciones, el deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, y el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, han firmado este convenio, en presencia también del director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, que permitirá fomentar actividades culturales, sociales y religiosas vinculadas a la Mezquita-Catedral.

Esta es la primera vez que el Cabildo Catedral de Córdoba y la ONCE establecen un marco de colaboración para impulsar la inclusión social y la accesibilidad.

El acuerdo compromete al Cabildo Catedral a otorgar acceso gratuito al monumento de la Mezquita-Catedral de Córdoba, de manera individual, a las personas con ceguera y a aquellas con una discapacidad superior al 65%, así como a sus acompañantes, y a ofrecer una bonificación a las personas con discapacidad inferior al 65% y a los grupos organizados por asociaciones o entidades de apoyo a personas con discapacidad visual.

El convenio permite a los afiliados a la ONCE el contacto directo con algunos objetos, como la sillería de madera del coro catedralicio, para facilitar su exploración a través del tacto. Además, contempla estudiar la adquisición de réplicas de ciertos elementos u objetos originales que no puedan tocarse por prescripción de conservación, con el fin de que las personas con ceguera o discapacidad visual grave tengan una idea lo más exacta posible del original.

El Cabildo también pondrá a disposición de los visitantes folletos informativos en sistema Braille o electrónico, debiendo ser este último accesible. Y tanto la página web, aplicaciones móviles, información electrónica o cualquier otro recurso en formato electrónico del Cabildo Catedral deberá cumplir con las pautas de accesibilidad que garanticen que las herramientas de apoyo que utilizan las personas con ceguera o deficiencia visual grave pueden interactuar con estos recursos de forma correcta.

Además, organizará visitas guiadas accesibles, adaptará materiales informativos y realizará eventos culturales inclusivos que fomenten la participación de personas con discapacidad, siguiendo las aportaciones y sugerencias que establezca la ONCE.

Por su parte, la ONCE se compromete a aportar ideas y proyectos para la constante mejora de la accesibilidad al monumento Mezquita-Catedral y colaborará en la planificación y ejecución de las actividades, proporcionando su experiencia y conocimientos en materia de accesibilidad e inclusión. También formará al personal del Cabildo en buenas prácticas de atención a personas con discapacidad visual, asegurando que las medidas implementadas sean efectivas y acordes a las necesidades de este colectivo.

La ONCE evaluará de manera continua las medidas de accesibilidad implantadas y propondrá mejoras basadas en la retroalimentación de los usuarios y en las mejores prácticas internacionales. Y promoverá también la participación activa de las personas con discapacidad visual en todas las actividades y proyectos desarrollados en virtud de este convenio, asegurando que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en todo momento.

En este contexto, la organización buscará las mejores técnicas aplicables que permitan a las personas con ceguera o discapacidad visual grave comprender, percibir y conocer tanto el elemento físico patrimonial como la implicación histórica y cultural por la que se conserva. Y proporcionará información relativa a la accesibilidad en patrimonio natural y cultural facilitando además información relativa a la accesibilidad en el desarrollo de páginas webs y aplicaciones móviles accesibles, así como a la elaboración de documentación accesible.

UN TRABAJO QUE YA DA FRUTOS

Para el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, "este trabajo conjunto ha dado ya bastantes frutos, prueba de ello es la estación tiflológica que desarrollamos conjuntamente ambas instituciones en el nuevo Centro de Información y Recepción de Visitantes".

La intención no es otra que la de "difundir la importancia de este edificio independientemente de las capacidades, sensibilidades y credos de nuestros visitantes", ha apostillado el deán-presidente.

Se trata de un acuerdo "ambicioso y ejemplar", según han destacado los directores de la ONCE en Málaga y en Córdoba, Marcelo Rosado y Francisco Valderas, respectivamente. "Es el comienzo de una colaboración fructífera, capaz de generar nuevas iniciativas, que servirá de ejemplo para otras instituciones", ha sostenido Rosado.

DERRIBAR BARRERAS PARA CONSTRUIR PUENTES

Al respecto, ha añadido que cuando se trabaja "juntos para derribar barreras" se construyen "puentes" y cuando se garantiza "el acceso de todos a la cultura, al patrimonio y al conocimiento", se fortalece "los valores que nos unen como sociedad", ha destacado el director de la ONCE en Málaga.

Rosado ha agradecido al deán presidente del Cabildo el compromiso y la sensibilidad mostradas durante los dos años que los equipos de ambas instituciones han estado trabajando en este acuerdo para conseguir un marco de colaboración verdaderamente efectivo, útil y atractivo para el colectivo de personas ciegas.

"Cada paso hacia una accesibilidad real es un paso decisivo hacia una sociedad más humana", ha afirmado tras felicitarse por un convenio que contribuirá, dijo, a que más personas puedan conocer y disfrutar plenamente de la riqueza del patrimonio histórico y cultural.