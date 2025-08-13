El Cabildo destaca que "continúan a buen ritmo" los trabajos de la intervención de emergencia en la Mezquita de Córdoba

El Cabildo destaca que continúan a buen ritmo los trabajos de la intervención de emergencia en la Mezquita. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha destacado este miércoles que "los trabajos correspondientes a la intervención de emergencia autorizada por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, que se están llevando a cabo en los dos espacios afectados en la Mezquita-Catedral por el incendio del pasado 8 de agosto, continúan a buen ritmo".

Dichos trabajos, según ha informado la institución capitular en una nota, "consisten en el acopio, revisión y estudio detallado de los restos acumulados como consecuencia del fuego, el desmontaje de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas y el rescate de los elementos con valor patrimonial".

También implican "la instalación de sobrecubiertas, para atender alguna posible inclemencia meteorológica", además de "la limpieza y evaluación de las capillas de San Nicolás y del Espíritu Santo, anexas al foco del incendio" e, igualmente, "la limpieza y repaso de las bóvedas de las naves dos y tres, que se encontraban manchadas de hollín".

En dichas tareas, además de los arquitectos conservadores, trabajan un total de 38 empleados del equipo de mantenimiento, albañilería y limpieza, junto a cinco restauradoras y dos arqueólogos.