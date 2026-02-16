El Cabildo inaugura el CIR de la Mezquita-Catedral de Córdoba, como "anticipo de una experiencia única"

1060624.1.260.149.20260216170612 (Desde Izda.) Molina, López, Fuentes, Del Pozo, Aguirre, Planas, Fernández Y Bellido, En El Mirador Del CIR De La Mezquita Catedral De Córdoba. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha bendecido este lunes el nuevo Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patio de San Eulogio, que está ya "al servicio de cuantas personas visiten este templó único en el mundo", sirviendo de "anticipo de una experiencia única, que une el asombro por su integración de culturas y estilos arquitectónicos con el gozo espiritual de la presencia de Dios".

Así lo ha destacado, en un acto inaugural en el que también han intervenido el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes, con la asistencia del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; de la subdelegada del Gobierno central, Ana López, y del delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina, entre otras autoridades.

En este contexto, el obispo, quien ha presidido el acto junto al deán del Cabildo, ha calificado al CIR de la Mezquita como "una riqueza universal que queremos compartir con visitantes y cordobeses, con la voluntad de explicar su inmenso valor patrimonial y su significación histórica para la fe cristiana", destacando Jesús Fernández la labor del Cabildo Catedral, así como "su decidida labor a favor de la construcción permanente de una identidad cultural ante el mundo, donde la ciudad se proyecte, no solo por su legado artístico inconmensurable, sino por ser expresión de un diálogo intercultural".

La Mezquita-Catedral representa, para el mundo católico, "la permanencia de la fe", aludiendo el obispo a como las primeras comunidades cristianas "ya alumbraron una tradición artística capaz de engrandecer la huella de la civilización cristiana que tiene en el corazón la justicia y la paz". Un legado "extraordinario, respetado y conservado con el esfuerzo impagable del Cabildo Catedral", según ha insistido, "centrado en la gestión de un monumento consagrado a Dios desde el que se ejerce la caridad y se cuida la liturgia, verdadero tesoro de la Iglesia".

Jesús Fernández ha terminado su intervención resaltando que, "a partir de ahora, la visita al templo será mejor interpretada, más consciente y preparada, para que de la comprensión del edificio lleve a un mayor asombro ante el esplendor de su belleza", y ha invitado a ser capaces de experimentar "cómo la fe se hace arte, cómo la oración trasciende los siglos y cómo el espacio sagrado puede ser puente entre civilizaciones".

Para el deán presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, el CIR de la Mezquita es "un proyecto hecho realidad, que exige conocer la historia de España y explicarla con rigor a través de la Mezquita Catedral, un reto que radica en la armonización de la interpretación de uno de los edificios más antiguos de Córdoba, con la intervención de la nueva tecnología, para que ofrezca un servicio que esté a la altura del valor excepcional" de este edificio.

En este sentido, Joaquín Alberto Nieva ha destacado que ahora la Mezquita Catedral se presenta "de un modo nuevo", a través de un CIR que es "la síntesis de diversos estudios de investigación de varias universidades".

El recorrido por el nuevo centro permite disfrutar del patio, la vista del tejado de la Mezquita y recreación en 3D del edificio, además de la explicación de piezas arqueológicas de gran valor, a las que se suma la representación digital de libros corales y cantorales. Por todo ello, Joaquín Alberto Nieva ha subrayado que estamos ante "un nuevo periodo de la historia de la Mezquita, con atrio acogedor" en el nuevo CIR, abierto al visitante del monumento, "que podrá descubrir mejor su variedad y complejidad".

A esta complejidad se ha referido el arquitecto director de las obras del CIR, Juan Pablo Frade, quien ha expresado su agradecimiento al Cabildo por el ofrecimiento de participar en este proyecto que "llenará de curiosidad" al visitante.

Frade ha admitido la complejidad de una tarea llamada a dar vida a espacios en un "delicado equilibrio entre contenido y continente, con uso de nueva tecnología", una dimensión que "da valor pedagógico a la visita, con independencia del nivel cultural del visitante". El reputado arquitecto ha agradecido al Cabildo su confianza y ha calificado a la institución como una entidad "generosa y culta, que persigue la excelencia".

El ministro de Agricultura, Luis Planas, por su lado, ha asegurado que el CIR abre una nueva etapa para el monumento, por el carácter del nuevo edificio, en el que se da a conocer la historia de la Mezquita Catedral, resultando un espacio "muy distinto de la pura recepción", un concepto que lo convierte en un lugar orientado a la acogida de visitantes y la interpretación del monumento, que así alcanza "otra galaxia, otra categoría", gracias a un nuevo espacio que está llamado a "sembrar conocimiento, tolerancia y respeto", los cuales, como Córdoba y su Mezquita Catedral, "debemos mantener para generaciones futuras".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha calificado la gestión del Cabildo como "ejemplar", afirmando que es un modelo a seguir, en cuanto a la innovación y protección y, como muestra, ha citado la actuación ante el incendio del pasado 8 de agosto en la Mezquita Catedral, que ha significado "un ejemplo de salvaguarda en toda la extensión de la palabra". Por todo ello, ha dicho, "estamos orgullosos", también en relación a los resultados de la comisión técnica compuesta por técnicos de la Junta de Andalucía y el Cabildo.

En el mismo sentido se ha expresado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha destacado que el incendio fue "ejemplo de coordinación, prevención y protección", que ahora es seguido como modelo en otros lugares, indicando, sobre la inauguración del nuevo CIR, que este lunes supone "un día enhorabuena y agradecimiento" para Córdoba, porque la Mezquita Catedral "es el corazón de todos los cordobeses, el alma de Córdoba y la representación de Córdoba en el mundo", recordando la importancia económico que tiene para el sector turístico de la ciudad la Mezquita Catedral de Córdoba.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, por su lado, ha aseverado que "antes de ver es necesario comprender", resaltando que ahí radica el valor del nuevo centro dedicado a la Mezquita Catedral, un monumento que cada día recuerda que "el Cabildo trabaja incansablemente en su protección", en el marco de un "acto de respeto a la historia, que despierta la esperanza".