El Cabildo y Pluriel firman un acuerdo para celebrar en Córdoba el Congreso Internacional de la plataforma universitaria

El Cabildo Catedral de Córdoba y la plataforma universitaria Pluriel (Plateforme Universitaire de Recherche sur l'Islam), dependiente de la Universidad Católica de Lyon (Francia), han firmado un convenio de colaboración, en presencia del obispo de la diócesis, Jesús Fernández, para la celebración en Córdoba del V Congreso Internacional de Pluriel, que tendrá lugar del 10 al 14 de febrero de 2026.

Según ha informado el Cabildo en una nota, este encuentro reunirá a expertos, teólogos, investigadores y representantes de distintas confesiones religiosas procedentes de universidades y centros de pensamiento de todo el mundo. Durante cinco días, Córdoba se convertirá en un espacio de reflexión sobre los desafíos contemporáneos del diálogo entre culturas y religiones, en el marco de una cita académica que promueve la comprensión mutua entre el cristianismo y el islam.

Pluriel es una red internacional impulsada por la Universidad Católica de Lyon que reúne a más de 300 investigadores y académicos de distintas instituciones. Su objetivo es fomentar el conocimiento riguroso del islam y sus interacciones con las sociedades contemporáneas, promoviendo el diálogo interreligioso, la cooperación científica y la paz social a través del entendimiento y la educación.

El convenio suscrito contempla que el Cabildo Catedral de Córdoba acogerá en sus espacios institucionales las sesiones del congreso, además de facilitar el acceso de los participantes a la Mezquita-Catedral de Córdoba y a la experiencia nocturna 'El Alma de Córdoba'. Además, está previsto que, tanto el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, como el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, participen en la sesión inaugural.

El deán ha subrayado la relevancia de esta cita internacional para la proyección cultural y espiritual de la ciudad y ha añadido que "la celebración del Congreso Pluriel en Córdoba refuerza la vocación universal de la Mezquita-Catedral como espacio de encuentro y diálogo. Desde el Cabildo trabajamos para que este monumento, símbolo de la historia compartida entre culturas, sea también un puente hacia el entendimiento mutuo y la cooperación entre religiones. Apostamos decididamente por la cultura y el diálogo como instrumentos de paz".

Con esta colaboración, el Cabildo Catedral de Córdoba consolida su compromiso con la promoción del conocimiento, el respeto y la convivencia, valores que sitúan a la ciudad y a su monumento más emblemático en el centro del diálogo internacional entre fe, razón y cultura.