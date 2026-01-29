Una profesional del Virgen del Rocío de Sevilla, único miembro de la sanidad pública en el consejo asesor de Fecyt

La técnica de Gestión Documental, Biblioteca y Archivo del Servicio Andaluz de Salud y profesional de Formación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), Laura Muñoz González - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una técnica de Gestión Documental, Biblioteca y Archivo del Servicio Andaluz de Salud y profesional de Formación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR), Laura Muñoz González, es la única representante de un sistema sanitario público de España en el consejo asesor de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

La Junta de Andalucía ha destacado que su participación es relevante "ya que aporta la visión del ámbito sanitario a la Ciencia Abierta y a las políticas públicas".

Fecyt es el órgano en el que se apoya el Ministerio de Ciencias y Tecnología para promover la trasposición de la investigación a las políticas públicas y la aplicación de las directrices europeas, con Horizonte Europa (programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea (UE) para el período 2021 -2027) como motor principal.

Esta entidad ha presentado su plan estratégico 2025-2027 y sus proyectos más destacados para 2026 ante su nuevo Consejo Asesor, compuesto por 11 personalidades de reconocido prestigio de las áreas propias de actuación de la entidad.

Este consejo asesor es el órgano consultivo de Fecyt, organismo que a nivel nacional impulsa las directrices en materia científica y Laura Muñoz González es uno de sus miembros. Su presencia en este estamento se explica por su amplia trayectoria profesional, anterior a su incorporación a la Unidad de Formación del HUVR, como experta en licencias de uso de recursos de información científica y propiedad intelectual, así como en Ciencia Abierta, en la Biblioteca Virtual del SSPA.

"Pertenecía a la mesa de negociación de las licencias de bases de datos bibliométricas a nivel nacional, como representante de las bibliotecas nacionales de Salud, junto a los compañeros representantes de Cataluña y Baleares", ha señalado Muñoz.

Fecyt gestiona las licencias nacionales de las dos principales bases de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas, Web of Science y Scopus. Sobre este punto, Muñoz ha destacado la importancia de su presencia en el consejo asesor como representante del sector sanitario público.

"Estas bases de datos, en la actualidad, permiten la evaluación científica en el SSPA. Sin embargo, en las universidades se está tendiendo al uso de otras bases de datos y otras métricas alternativas, teniendo en cuenta el impacto de la investigación en sí tanto en políticas públicas como en la divulgación y la transferencia a la ciudadanía. Es muy importante que alguien de un sistema sanitario forme parte del consejo asesor para promover este cambio de estrategia en nuestro entorno y también transmitir las necesidades actuales a la esfera nacional", ha afirmado.

Asimismo, Muñoz ha indicado que "nos queda mucho por emprender en cuanto a bibliometría narrativa, comunicación social de la Ciencia la divulgación es muy importante y también el impacto en las políticas públicas".

En esta línea, ha asegurado que "ojalá el trabajo en el Consejo Asesor de Fecyt posibilite aportar esta visión al SSPA".

"Los sistemas sanitarios realizan una la labor investigadora importante, y tenemos que incorporar nuevas formas de evaluación, impulsar la Ciencia Abierta, el depósito en repositorios, divulgar nuestro trabajo, de manera que revierta a la sociedad y también se vea reflejado en las políticas públicas. Mi nombramiento supone también un reconocimiento a la labor de los documentalistas del SAS, los compañeros de la categoría (Técnicos de Gestión Documental, Biblioteca y Archivo) expertos en estas materias" ha concluido.

En el encuentro del consejo asesor del Fecyt se debatieron algunos de los principales proyectos que recogerá el plan de actuación para este año: la celebración de su 25 aniversario, la internacionalización responsable de la ciencia española, la contribución de la Fundación en la negociación del nuevo Programa Marco 2028-2034, la potenciación de la Cultura Científica y de la Innovación y la Ciencia Abierta y la ciencia para las políticas públicas, entre otras.

El Consejo Asesor de Fecyt, presidido por la directora general de la Fundación, Izaskun Lacunza, es un órgano consultivo y de asesoramiento técnico sobre los proyectos y líneas de actuación de la Fundación, y entre sus miembros hay médicos, investigadores científicos, profesores y comunicadores.