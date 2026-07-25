Cabra (Córdoba) celebrará del 26 de septiembre al 4 de octubre su XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual

Presentación del cartel del XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra. - AYUNTAMIENTO DE CABRA

CABRA (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Cabra acogerá del 26 de septiembre al 4 de octubre la celebración del XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual, una cita organizada por el Consistorio egabrense, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, que volverá a situar a la ciudad como punto de encuentro para la creación cinematográfica.

Según informa el Ayuntamiento de Cabra en su web, consultada por Europa Press, para la edición de 2026 se han recibido un total de 532 cortometrajes. De ellos, 331 corresponden a la categoría profesional; 91 a la amateur; 38 son cortometrajes de menos de cinco minutos y otros 38 son de animación. Además, cabe destacar que 46 optan al Premio RTVA y nueve proceden de la provincia de Córdoba.

Tras el proceso de preselección, del que se encarga un equipo de visualizadores que realiza las primeras cribas hasta seleccionar aproximadamente entre 40 y 50 cortometrajes, se conformará la sección oficial de este XXXI Certamen Nacional de Creación Audiovisual. La celebración del certamen será en el Cinestudio Municipal y en el Teatro El Jardinito, con las proyecciones de los cortometrajes de la sección oficial exclusivamente de manera presencial en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos.

En lo referido a galardones, cabe destacar que el Premio 31º Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra estará dotado con una cuantía de 2.000 euros; el Premio Juan Muñoz, a la mejor producción amateur, contará con 500 euros; el Premio '5 minutos', a la mejor obra de menos de cinco minutos estará dotado con 300 euros, al igual que el Premio Antonio Espinar al mejor cortometraje de animación; el Premio a la mejor banda sonora y los premios Ópticos Cabra a la mejor actriz y al mejor actor. Además, todos ellos obtendrán un trofeo.

Igualmente, se entregará el Premio CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión) a la creación audiovisual andaluza; el Premio del Público Noche Cortobesa, al mejor corto cordobés; el Premio Music Library & SFX Noche Cortobesa a la mejor banda sonora cordobesa; el Premio Especial Movibeta (complementario al premio CSRTV), y el Premio RC Service, a la mejor fotografía.

El cartel de esta edición ha sido realizado por Paco Díaz, colaborador del certamen desde sus orígenes, que ha explicado que la obra representa el certamen como "un ente vivo, construido por distintas piezas que simbolizan a la administración, las empresas, el voluntariado y todos los agentes que lo hacen posible". Además, incorpora elementos vinculados al lenguaje cinematográfico, como cámaras o referencias al cine, "sustentados sobre raíces profundas" que aluden a la propia ciudad y a la historia del certamen.