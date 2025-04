El Cachorro y la Esperanza viajan a Roma en un mismo convoy y los pasos en ferry desde Valencia para la Gran Procesión

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La imagen del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro de Sevilla y María Santísima de la Esperanza de Málaga se trasladarán a Roma con motivo de la Gran Procesión el próximo 17 de mayo en un mismo convoy, en cambio tanto el paso como el trono lo harán en ferry. Con un amplio trabajo de organización y coordinación entre las hermandades y las diócesis con el Vaticano, las imágenes llegarán el 13 de mayo y será, miércoles, jueves y viernes, cuando recibirán culto en la Basílica de San Pedro.

Así lo ha destacado la coordinadora nacional de la Gran Procesión en Roma, Paloma Saborido, en un desayuno informativo en Sevilla, donde ha explicado que se trata de una cita "histórica" que contará con un cortejo 2.000 personas entre los 600 cirios que acompañarán a las imágenes, las cuadrillas y portadores, con dos relevos completos, 90 para el Cachorro y 270 portadores para la Virgen; y las bandas de música. Durante el recorrido el Cachorro irá acompañado por lo sones de la Banda de Música de la Puebla del Río y la Banda de Música de la Oliva de Salteras, que se unen de forma especial para esta ocasión y la Esperanza de Málaga lo hará por la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.

En lo que respecta al traslado de las imágenes, Saborido ha señalado que "las imágenes lo harán por carretera siguiendo el consejo de la multinacional de transportes y logística DSV --encargada de hacer llegar a Roma las imágenes, el paso, el trono y los enseres--" en un recorrido en el que "estarán acompañadas de un grupo de hermanos de ambas hermandades". En lo que respecta al paso, el trono y las insignias "lo harán en ferry desde Valencia".

Los días 14, 15 y 16 de mayo las imágenes se podrán visitar en la Basílica del San Pedro y será la misma noche del viernes cuando se trasladen hasta el estructura de la que saldrán las imágenes para la Gran Procesión.

UN RECORRIDO DE UNAS SEIS HORAS

Tras la ampliación del itinerario aprobado por el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma, el recorrido será: Piazza Celimontana, donde estará la estructura efímera desde la que saldrán las imágenes; via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

"Con una duración de unas seis horas aproximadamente, se ha establecido el recorrido oficial para la Gran Procesión", ha subrayado la coordinadora nacional, apuntando que "se planteaban tres posibles itinerarios, pero finalmente se ha optado por este tras realizar una ampliación de recorrido, ya que antes no era circular".

Comenzará a las 17,00 horas para finalizar en trono a las 23,00 horas en un trayecto "en el que se van a recorrer enclaves como el arco de Constantino o la Piazza del Colosseo".

"EL JUBILEO CONTINÚA AUNQUE EL PAPA ESTÉ EN REPOSO"

En lo que respecta a la salud del Papa, que se encuentra recuperándose tras 38 días ingresado por una neumonía bilateral, Angela Saborido ha deseado "su pronta recuperación para que pueda estar a los pies de Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza durante la Gran Procesión".

Además ha señalado que "el Jubileo continúa aunque el Papa esté en reposo y en consiguiente también lo hace la Gran Procesión, porque desde el Dicasterio para la Evangelización son conscientes de todos los peregrinos que van a Roma y el coste económico que ello supone". También ha destacado el carácter extraordinario de esta celebración "que tiene lugar cada 25 años y se convierte en la fiesta de toda la iglesia".

UN DOCUMENTAL PARA

Durante el desayuno informativo, también se ha llevado a cabo la firma de la producción de un documental con motivo de la Gran Procesión que será producido por 16 Escalones.

El humorista y CEO de la productora, Manu Sánchez, ha destacado que "nos gusta hablar sobre esto como Andalucía en Roma, porque se va a trasladar nuestra forma de vivir la religiosidad, nuestra liturgia y nuestras maneras" y se va a "contar desde dentro, con un caracter documental, para mostrar todo lo ocurrido allí".

Así, Manu Sánchez ha señalado "una valentía tremenda por parte de las dos hermandades y creo que hay un puntito de inconsciencia por parte incluso del Vaticano y de Roma, porque van a mover a dos devociones incontestables y van a hacer que aquello sea un día grande para la ciudad de Roma, para el Vaticano y para la cristiandad".

En el acto también han estado presentes el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés; el hermano mayor de la Hermandad del Cachorro, José Luis Aldea; el hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga, Sergio Morales; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez de Luna.

Para la organización de la procesión se ha formado un comité integrado por los delegados de Hermandades y Cofradías tanto de la Archidiócesis de Sevilla como de la Diócesis de Málaga; presidentes y vicepresidentes del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y los hermanos mayores de la Hermandad del Cachorro y de la Archicofradía de la Esperanza, con sus equipos de trabajo.

La celebración cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol.